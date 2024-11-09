Модель из Лос-Анджелеса улучшает фигуру, ухаживая за огородом в голом виде (фото)

Эмма Магнолия из Лос-Анджелеса нашла массу преимуществ в физической работе на земле. Приседания и перетаскивание тяжелых вещей фактически заменили ей спортзал.

Эмма Магнолия увлекается садоводством и утверждает, что работа в саду голой помогает ей поддерживать пышную фигуру. Модели 32 года, во время работы ей приходится много приседать, перетаскивать огромные растения и мешки с землей, пишет британский таблоид Daily Star.

Модель из Лос-Анджелеса делится своими навыками садоводства в видеороликах, на которых она с волнением покупает саженцы и затем высаживает их. Кроме этого, Магнолия ведет блоги о рецептах приготовления пищи из натуральных продуктов.

"Я ношу одежду только при крайней необходимости. Очень здорово работать в саду голой, покрывать тело грязью и загорать на солнце. Я люблю выращивать растения, быть наедине с природой. Выращенные на огороде продукты действительно свежие и намного вкуснее тех, что лежат в магазинах", — описывает она свое увлечение.

Модель признается, что из-за физической работы в саду много раз питаться не получается, а лишь когда чувствуется голод. Такой режим способствует похудению и очищению организма.

Эмма Магнолия в 22 года недолго проработала фермером, но вынуждена была бросить это ремесло из-за несовместимого с работой образа жизни. Спустя десятилетие она готова снова взяться за дело и принять вызов.

"Раньше я выращивала овощи, продавала их на фермерских рынках. Мне пришлось уйти, потому что я была слишком молода для такого дела. В то время я хотела больше свободы. А фермерство и свобода часто несовместимы", — комментирует она.

Теперь Эмма мечтает обзавестись фермой площадью до 4 гектар без подключения к электричеству. Вместе с друзьями она хочет полностью жить за счет вырощенных продуктов и делиться с нуждающимися в округе.

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