Лунный посевной календарь на май 2024: когда сажать и сеять разные культуры

Урожайность ваших растений зависит не только от погоды и ухода за ними, а и от правильно выбранной даты посева или посадки.

Related video

Урожай на вашем участке может зависеть не только от погоды и ухода за растениями, но и от фазы Луны, которая припала на период посадки или посева. Лунным посевным календарем на май поделились на канале Раисы Горяченко.

Лунный посевной календарь на май 2024 года

Последний месяц весны — всегда насыщенный для садовников и огородников, ведь именно в мае обычно высаживают большинство растений: овощи, зелень, клубнику, цветы, деревья и многое другое. Урожай на вашем участке может зависеть не только от погоды и ухода за растениями, но и от фазы Луны, которая припала на период посадки или посева. Лунный посевной календарь подскажет, какие дни самые благоприятные для огородных работ.

Благоприятные дни для посева в мае 2024:

Лук и чеснок: 12, 13, 17, 18, 21-23, 25, 27 мая

Помидоры и огурцы: 12-14, 25, 31 мая

Зелень (укроп, петрушка и др.): 12, 13, 31 мая

Морковь и свекла: 12, 13, 17, 18, 21-23, 27 мая

Капуста: 12-14, 21-23, 27, 31 мая

Баклажаны, перец: 12, 13, 17, 18, 21-23, 25, 27 мая

Кабачки, тыква: 12-14, 25, 31 мая

Однолетние цветы: 10, 11, 17, 18, 19 мая

Многолетние цветы: 10, 11, 17, 18, 19 мая

Плодовые деревья: 12-14, 17, 18, 25, 27 мая

Какие даты в мае 2024 неурожайные:

Самые неурожайные даты — 6,8,15, 23-24, 28 мая 2024 года.

Также для сеяния и посадки считаются неудачными дни Полнолуния (23 мая) и Новолуния (8 мая)

Не стоит обрезать корни и ветки растений — 6-9 мая

Также Фокус писал лунный календарь на май 2024 года