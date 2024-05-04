Місячний посівний календар на травень 2024: коли садити і сіяти різні культури
Урожайність ваших рослин залежить не тільки від погоди і догляду за ними, а й від правильно обраної дати посіву або посадки.
Урожай на вашій ділянці може залежати не тільки від погоди і догляду за рослинами, а й від фази Місяця, яка припала на період посадки або посіву. Місячним посівним календарем на травень поділилися на каналі Раїси Горяченко.
Місячний посівний календар на травень 2024 року
Останній місяць весни — завжди насичений для садівників і городників, адже саме в травні зазвичай висаджують більшість рослин: овочі, зелень, полуницю, квіти, дерева та багато іншого. Урожай на вашій ділянці може залежати не тільки від погоди і догляду за рослинами, а й від фази Місяця, яка припала на період посадки або посіву. Місячний посівний календар підкаже, які дні найсприятливіші для городніх робіт.
Сприятливі дні для посіву в травні 2024:
Цибуля і часник: 12, 13, 17, 18, 21-23, 25, 27 травня
Помідори та огірки: 12-14, 25, 31 травня
Зелень (кріп, петрушка та ін.): 12, 13, 31 травня
Морква і буряк: 12, 13, 17, 18, 21-23, 27 травня
Капуста: 12-14, 21-23, 27, 31 травня
Баклажани, перець: 12, 13, 17, 18, 21-23, 25, 27 травня
Кабачки, гарбуз: 12-14, 25, 31 травня
Однорічні квіти: 10, 11, 17, 18, 19 травня
Багаторічні квіти: 10, 11, 17, 18, 19 травня
Плодові дерева: 12-14, 17, 18, 25, 27 травня
Які дати в травні 2024 року неврожайні:
Найбільш неврожайні дати — 6,8,15, 23-24, 28 травня 2024 року.
Також для сіяння і посадки вважаються невдалими дні повного місяця (23 травня) і молодика (8 травня).
Не варто обрізати коріння і гілки рослин — 6-9 травня
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