Місячний посівний календар на травень 2024: коли садити і сіяти різні культури

Урожайність ваших рослин залежить не тільки від погоди і догляду за ними, а й від правильно обраної дати посіву або посадки.

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Урожай на вашій ділянці може залежати не тільки від погоди і догляду за рослинами, а й від фази Місяця, яка припала на період посадки або посіву. Місячним посівним календарем на травень поділилися на каналі Раїси Горяченко.

Місячний посівний календар на травень 2024 року

Останній місяць весни — завжди насичений для садівників і городників, адже саме в травні зазвичай висаджують більшість рослин: овочі, зелень, полуницю, квіти, дерева та багато іншого. Урожай на вашій ділянці може залежати не тільки від погоди і догляду за рослинами, а й від фази Місяця, яка припала на період посадки або посіву. Місячний посівний календар підкаже, які дні найсприятливіші для городніх робіт.

Сприятливі дні для посіву в травні 2024:

Цибуля і часник: 12, 13, 17, 18, 21-23, 25, 27 травня

Помідори та огірки: 12-14, 25, 31 травня

Зелень (кріп, петрушка та ін.): 12, 13, 31 травня

Морква і буряк: 12, 13, 17, 18, 21-23, 27 травня

Капуста: 12-14, 21-23, 27, 31 травня

Баклажани, перець: 12, 13, 17, 18, 21-23, 25, 27 травня

Кабачки, гарбуз: 12-14, 25, 31 травня

Однорічні квіти: 10, 11, 17, 18, 19 травня

Багаторічні квіти: 10, 11, 17, 18, 19 травня

Плодові дерева: 12-14, 17, 18, 25, 27 травня

Які дати в травні 2024 року неврожайні:

Найбільш неврожайні дати — 6,8,15, 23-24, 28 травня 2024 року.

Також для сіяння і посадки вважаються невдалими дні повного місяця (23 травня) і молодика (8 травня).

Не варто обрізати коріння і гілки рослин — 6-9 травня

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