Нудисты рассказали о самом главном мифе в отношении их

Нудисты с многолетним стажем говорят о том, что общество воспринимает их собрания не как культурное времяпрепровождение людей по интересам, а как потенциальные секс-оргии.

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Первая в Великобритании выставка для обнаженных людей прошла в Музее Дорсета в Дорчестере, и на ней присутствовали более 60 человек. Участники мероприятия пообщались с Daily Mail и рассказали, что в отношении их существует немало мифов, главный из которых – сексуальная составляющая всех собраний.

Гости, сняв с себя одежду, разгуливали нагишом по залам музея с бокалом шампанского в руке и осматривая экспозицию. Инициировала собрание организация "Британский натуризм" (British Naturism), чтобы люди со схожими увлечениями могли интересно провести время.

В беседе с журналистами нудисты рассказали, что относительно их существует много критики и непонимания, а также мифов, которые не имеют ничего общего с реальностью.

По словам Ричарда, который является нудистом с 1974 года, распространенное заблуждение об их собраниях заключается в том, что у них есть "сексуальная повестка дня":

"Они думают, что все это секс. Люди автоматически предполагают это. Это первое, о чем они думают. Они раздеваются только тогда, когда принимают ванну или душ или занимаются сексом. Они говорят: "О, я не принимаю ванну или душ, так что это должен быть секс", но это не так".

74-летний Кит согласен с Ричардом. Он также рассказал, почему любит ходить обнаженным:

"Люди говорят: ну, каково это — быть голым? И это очень сложно объяснить. Английский язык недостаточен, чтобы объяснить это. Но как только вы попробуете, вы поймете, каково это. Это как пытаться описать чувство гнева. Трудно объяснить, что вы чувствуете. Но если вы когда-либо злились, вы знаете, каково это".

Организация British Naturism часто организовывает мероприятия для людей, которые любят ходить обнаженными

Жена Кита, 73-летняя Мелани, разделяет увлечение своего мужа. По ее словам, каждый человек выглядит по-разному, но это неважно.

"Потому что вы говорите с человеком внутри, а не с тем, как он выглядит", – подчеркивает она.

В свою очередь 55-летняя Фиона Дискомб, участница мероприятия и нудистка с 30-летним стажем, отметила, что некоторые люди посещают подобные мероприятия, чтобы "поживиться сексом", но как правило уходят разочарованными, столкнувшись с реальностью.

"Обычно, когда люди приходят с неправильной идеей, они думают, что это будет какая-то сексуальная оргия, и через десять минут они уходят домой. Наверное, люди думают, что если ты натуристка, то просто пойдешь на секс-вечеринку или что-то в этом роде. Как женщина, я чувствую, что люди думают обо мне именно так. Это совсем не так, поэтому я могу полностью развеять этот миф. Мы не все странные. Мы просто обычные люди, которые делают что-то без одежды, на самом деле", – подчеркнула миссис Дискомб, муж которой, Майк, тоже разделяет ее взгляды.

Она добавила, что British Naturism, организующий мероприятия с обнажением по всей Великобритании, придерживается строгой политики нетерпимости к нежелательным лицам и даже имеет свой собственный набор негласных правил.

"Они, очевидно, очень быстро выделяются из-за своего поведения. Так что вы можете просто повернуться и сказать: "Ваше поведение неуместно. Это не то, о чем идет речь. Вы можете оставить меня в покое".

На каждом официальном собрании BN есть назначенная группа сотрудников службы безопасности, которые также принимают участие в мероприятии и быстро указывают на дверь любому, кто подозревается в том, что находится там по неправильным причинам.

В общении с нудистами на собраниях есть свои негласные правила. В частности, нельзя глазеть на грудь или гениталии при общении, а только смотреть друг другу в глаза. Если обнаженный человек собирается сесть, он обязательно должен подложить полотенце.

Ранее Фокус писал, что происходит на круизном корабле для нудистов.