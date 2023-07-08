З ніг на голову: у рекламі колаборації Puma і Noah знялися понад 100 голих людей (відео)

Творці реклами перевернули тему стрикінгу з ніг на голову і смішно підійшли до реклами нової колаборації Noah і Puma.

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Бренд повсякденного чоловічого одягу Noah і гігант спортивного екіпірування Puma дуже творчо підійшли до реклами колаборації, випустивши ролик "Смуга перемог", обговорення якого триває вже тиждень і вщухати не збирається. Річ у тім, що творці відео, креативна нью-йоркська агенція Chandelier Creative під керівництвом Браяна Біллоу з O Positive придумали концепцію нової кампанії "Dare to unbare" ("Не бійся оголюватися"), яка демонструє шикарну ретро-лінію одягу Noah x PUMA на тлі тенісного матчу, перерваного "стрикером".

Для тих, хто не в темі, стрикер — це людина, яка вибігає на спортивні змагання, чи то стадіон, чи то корт, в оголеному вигляді й у такий спосіб може навіть на якийсь час зірвати змагання. У ролику ж тема стрикінгу "перевернута з ніг на голову", оскільки чоловік в одязі вибігає на тенісний корт, де гравці, як і всі глядачі на трибунах, абсолютно голі. Його несвоєчасне переривання відбувається в ключовий момент повернення суперзірки тенісу, що призводить до веселої і драматичної тенісної істерики.

Сек'юріті намагаються спіймати хулігана, але він тікає, а за кілька секунд, скинувши з себе весь одяг, зливається з натовпом і повертається на трибуни, як ні в чому не бувало.

"Було здорово працювати з творчою командою, яка прагнула до прориву. Перевернути образ стрикера з ніг на голову було круто. Крім того, зйомки із сотнею оголених людей були не такі вже й погані", — зізнався Біллоу.

Зі свого боку креативний директор Chandelier Creative Майкл Скенлон сказав, що роботи Брайана прекрасно кидають виклик тому, як ми бачимо світ:

"У цьому фільмі ми хотіли бути трохи поетичними, але нескромними. Безумовно з наміром змусити людей думати і посміхатися".

Що стосується колекції, то її центральним елементом є преміальна шкіряна інтерпретація Noah PUMA Star, доступна обмеженим тиражем. Star віддає данину поваги класичному дизайну PUMA Wimbledon 1970 року, а також знаменитим кросівкам, що відображають легендарну спадщину і вплив PUMA у сфері тенісу.

"Noah -- справжні майстри своєї справи, коли справа доходить до переосмислення класики. Робота з командою над переосмисленням предметів зі спортивного архіву PUMA стала рідкісною можливістю створити щось нове, справжню творчу синергію між двома брендами — те ж саме можна сказати і про кампанію", — наголосила Александра Вейланд, старший керівник відділу маркетингу PUMA Sportstyle.

Відійшовши від сучасного гіпертехнічного одягу, колекція втілює характерну для Noah естетику спортивної підготовки Східного узбережжя. Серед примітних речей — кепка з бавовняного твіла і велюровий жилет, що демонструють фірмовий стиль бренду. У колекцію також входять два светри з круглим вирізом з френч-террі з коміром у стилі регбі і регульованою талією з куліскою для додаткової універсальності.

Раніше Фокус писав про голого парашутиста, який здійснив 60 стрибків заради світового рекорду.