Голий парашутист здійснив 60 стрибків за добу заради світового рекорду (відео)

За останні 14 місяців американець втратив кілька людей з близького оточення, які звели рахунки з життям. "Голі" стрибки з парашутом, на його думку, повинні привернути увагу громадськості до людської вразливості.

Житель Омахи (штат Небраска, США) Раян Кануфф вирішив привернути увагу до проблеми психічного здоровʼя та важливості своєчасного запобігання самогубствам дуже незвичайним способом: стрибнути з парашутом у чому мати народила, причому цілих 60 разів за 24 години, встановивши світовий рекорд, повідомляє телеканал Fox 4.

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Причиною для такого вчинку стала загибель одного-парашутиста, який звів рахунки з життям, а також інші випадки самогубств в оточенні чоловіка за останні 14 місяців.

"Я втратив дідуся, кращого друга і ще кілька людей з найближчого оточення. Психічне здоровʼя важливе. Дуже важливо зробити соціально нормальним говорити щось, коли ви не в порядку. Дуже важливо дати зрозуміти, що в кожного є хтось, з ким можна поговорити. Але чомусь не так-то просто змусити всіх слухати", — пояснив Раян.

Щоб донести цю думку до людей, Кануфф вирішив протистояти власній вразливості, спробувавши встановити рекорд зі стрибків із парашутом без одягу, але ідея виникла не з нізвідки. За його словами, скайдайвінг в оголеному вигляді — це те, що люди в співтоваристві парашутистів часто залишають для свого сотого стрибка — досягнення, до якого один з його друзів був близький, перш ніж накласти на себе руки.

Кануфф також прагнув зібрати гроші для благодійної організації Movember, яка займається психічним здоровʼям, запобіганням самогубств, раку простати і раку яєчок.

"Чоловіки не люблять бути вразливими. Це не секрет для всіх, хто знає чоловіка. Спочатку, щоб бути уразливим, потрібна мужність. Але потім все стало значно простіше і легше", — підкреслив він.

За словами Кануффа, раніше не було рекордів зі стрибків із парашутом в оголеному вигляді. Однак офіційні особи Товариства сприяння стрибків із парашутом без одягу (SANS) встановили поріг у 25 осіб, перш ніж вони визнають його рекордсменом.

Раян із парашутом за спиною, у шкарпетках, кросівках, окулярах і шоломі здійснив рівно 25 стрибків, почавши рано-вранці, поки не встановив світовий рекорд. Однак на цьому він не зупинився і продовжив підніматися в небо, поки кількість стрибків не склала 60.

Тепер Кануфф і SANS чекають звісток із Книги рекордів Гіннеса про те, коли це досягнення буде внесене до переліку світових досягнень, оскільки раніше ніхто нічого подібного не робив. Крім того, Раян збирає пожертви, з яких хоче оплатити свої стрибки, а решту грошей планує перерахувати у вищезгаданий фон.

Як зазначає телеканал, всього на рахунку Кануффо, завзятого парашутиста і мотиваційного тренера, майже 600 стрибків, здійснених за останні 4 роки.

Нагадаємо, в Росії на Кузбасі звалився двомоторний літак, на борту якого знаходилися 19 осіб: 2 пілоти, 2 інструктори зі стрибків із парашутом і 15 спортсменів-парашутистів. Загинули щонайменше 4 людини.