Голый парашютист совершил 60 прыжков за сутки ради мирового рекорда (видео)

За последние 14 месяцев американец потерял несколько человек из близкого окружения, которые свели счеты с жизнью. "Голые" прыжки с парашютом, по его мнению, должны привлечь внимание общественности к человеческой уязвимости.

Житель Омахи (штат Небраска, США) Райан Кануфф решил привлечь внимание к проблеме психического здоровья и важности своевременного предотвращения самоубийств очень необычным способом: прыгнуть с парашютом в чем мать родила, причем целых 60 раз за 24 часа, установив мировой рекорд, сообщает телеканал Fox 4.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Причиной для такого поступка стала гибель друга-парашютиста, который свел счеты с жизнью, а также другие случаи самоубийств в окружении мужчины за последние 14 месяцев.

"Я потерял дедушку, лучшего друга и еще несколько человек из близкого круга. Психическое здоровье важно. Очень важно сделать социально нормальным говорить что-то, когда вы не в порядке. Очень важно дать понять, что у каждого есть кто-то, с кем можно поговорить. Но почему-то не так-то просто заставить всех слушать", – пояснил Райан.

Чтобы донести эту мысль до людей, Кануфф решил противостоять собственной уязвимости, попытавшись установить рекорд по прыжкам с парашютом без одежды, но идея возникла не из ниоткуда. По его словам, скайдайвинг в обнаженном виде – это то, что люди в сообществе парашютистов часто оставляют для своего сотого прыжка – достижения, к которому один из его друзей был близок, прежде чем покончить с собой.

Кануфф также стремился собрать деньги для благотворительной организации Movember, которая занимается психическим здоровьем, предотвращением самоубийств, раком простаты и раком яичек.

"Мужчины не любят быть уязвимыми. Это не секрет для всех, кто знает мужчину. Поначалу, чтобы быть уязвимым, нужно мужество. Но затем все становится значительно проще и легче", – подчеркнул он.

По словам Кануффа, ранее не было рекордов по прыжкам с парашютом в обнаженном виде. Однако официальные лица Общества содействия прыжкам с парашютом без одежды (SANS) установили порог в 25 человек, прежде чем они признают его рекордсменом.

Райан с парашютом за спиной, в носках, кроссовках, очках и шлеме совершил ровно 25 прыжков, начав ранним утром, пока не установил мировой рекорд. Однако на этом он не остановился и продолжил подниматься в небо, пока количество прыжков не составило 60.

Теперь Кануфф и SANS ждут известий из Книги рекордов Гиннеса о том, когда это достижение будет внесено в перечень мировых достижений, поскольку ранее никто ничего подобного не делал. Кроме того, Райан собирает пожертвования, из которых хочет оплатить свои прыжки, а оставшиеся деньги планирует перечислить в выше упомянутый фон.

Как отмечает телеканал, всего на счету Кануффо, заядлого парашютиста и мотивационного тренера, почти 600 прыжков, совершенных за последние 4 года.

Напомним, в России на Кузбассе рухнул двухмоторный самолет, на борту которого находились 19 человек: 2 пилота, 2 инструктора по прыжкам с парашютом и 15 спортсменов-парашютистов. Погибло минимум 4 человека.