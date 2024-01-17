"Будут искать варианты": Болгария назвала причину задержки для Украины 100 БТР

Глава болгарского Минобороны назвал логистику важной по отправке техники и намекнул на ответственность стран, входящих в группу "Рамштайн".

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Предоставление Украине 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел Болгарии, оговоренное в прошлом году, до сих пор не началось. Об этом заявил Тодор Тагарев, министр обороны страны, 17 января, сообщает БНР.

На заседании парламентского комитета по вопросам обороны он отметил, что уже понятна логистическая часть поставки Украине БТР. По его словам, уже понятно, как технику будут загружать и куда направлять.

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"Это, опять же, очень серьезная логистическая операция", — пояснил он.

Глава болгарского Минобороны намекнул на ответственность в этом вопросе стран, которые входят в группу "Рамштайн". По его словам, если положительного решения не удастся достичь, "будут искать другие варианты". Это касается и отдельных болгарского парламента.

Соглашение между Украиной и Болгарией по БТРам

Межправительственное соглашение между сторонами Национальное собрание Болгарии ратифицировало в ноябре 2023 года. Договор регламентирует предоставление Украине 100 списанных бронетранспортеров Министерства внутренних дел балканского государства. Болгарская сторона утверждала, что даже без ратификации соглашения существовала возможность передать первые БТР еще прошлой осенью.

Соглашение о передаче БТР Украина и Болгария заключили еще в июле 2023 года, однако, поскольку оно касается военно-технического сотрудничества стран, болгарский парламент должен был его ратифицировать. Ранее предоставление военной техники из Болгарии происходило при посредниках. БТР, которые получит Украина, находились на складе Минобороны Болгарии около 40 лет. Вероятно, идет речь о БТР-60.

Напомним, Болгария в октябре 2023 года закрыла границу для автомобилей с российскими номерами. По словам директора Пограничной полиции Болгарии Антона Златанова, количество российских транспортных средств, въезжающих на территорию страны, незначительное, но точных цифр он не назвал.