Болгария закроет границу для авто с российскими номерами

По словам директора Пограничной полиции Болгарии Антона Златанова, количество российских машин въезжающих на территорию страны невелико, но точных цифр он не назвал.

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В понедельник, 2 октября, Болгария Болгария заявила о запрете на въезд на территорию страны для российских автомобилей. Об этом сообщил директор Пограничной полиции Болгарии Антон Златанов в программе "День начинается" на БНТ.

"Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что до конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну", — сказал Златанова.

Златанов не предоставил точных цифр о количестве российских автомобилей, которые въезжают в страну ежемесячно, но отметил, что их количество невелико.

Напомним, что европейские страны продолжают вводить новые ограничения для авто с российской регистрацией. Литва обязала все транспортные средства, зарегистрированные в РФ, покинуть территорию ЕС. В литовской таможне заявили, что автомобили с российскими номерами, которые попали в страну до введения запрета на въезд, должны покинуть страну в течение 6 месяцев с даты прибытия.

До этого все страны Балтии запретили въезд на свои территории автомобилей с российской регистрацией. Аналогичное решение приняли многие страны Европейского Союза.

Ранее Фокус рассказал, что граждане РФ жалуются на то, что их автомобили арестовывают правоохранители и таможенники Германии и других стран ЕС.