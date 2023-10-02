Болгарія закриє кордон для авто з російськими номерами

За словами директора Прикордонної поліції Болгарії Антона Златанова, кількість російських машин, що в'їжджають на територію країни, невелика, але точних цифр він не назвав.

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У понеділок, 2 жовтня, Болгарія Болгарія заявила про заборону на в'їзд на територію країни для російських автомобілів. Про це повідомив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов у програмі "День починається" на БНТ.

"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів у нашу країну", — сказав Златанова.

Златанов не надав точних цифр про кількість російських автомобілів, які в'їжджають у країну щомісяця, але зазначив, що їхня кількість невелика.

Нагадаємо, що європейські країни продовжують вводити нові обмеження для авто з російською реєстрацією. Литва зобов'язала всі транспортні засоби, зареєстровані в РФ, покинути територію ЄС. У литовській митниці заявили, що автомобілі з російськими номерами, які потрапили до країни до запровадження заборони на в'їзд, мають залишити країну протягом 6 місяців від дати прибуття.

До цього всі країни Балтії заборонили в'їзд на свої території автомобілів з російською реєстрацією. Аналогічне рішення ухвалили багато країн Європейського Союзу.

Раніше Фокус розповів, що громадяни РФ скаржаться на те, що їхні автомобілі заарештовують правоохоронці та митники Німеччини та інших країн ЄС.