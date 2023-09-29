Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Литва вимагає від власників авто з російськими номерами вивезти їх з Євросоюзу

Авто, Автомобілі, Росія, РФ, Литва, Санкції, Санкції проти Росії, Заборона, Транзит
Фото: Pixabay | Автомобілі з російською реєстрацією мають покинути ЄС протягом 6 місяців

Виняток поширюється на російських громадян, які прямують транзитом до Калінінградської області або з неї. Проте існує кілька певних умов.

Related video

Європейські країни продовжують вводити нові обмеження для авто з російською реєстрацією. Литва зобов'язала всі транспортні засоби, зареєстровані у РФ, покинути територію ЄС. Про це повідомили на сайті литовської митниці.

У литовській митниці заявили, що автомобілі з російськими номерами, які потрапили до країни до запровадження заборони на в'їзд, мають покинути країну протягом 6 місяців від дати прибуття. Також це поширюється на всю територію Євросоюзу.

Ця заборона не поширюється на транспортні засоби, які використовуються для транзиту в Калінінградську область або з неї. Проте у власника мають бути з собою документи про спрощений транзит.

Транзит не може перевищувати 24 години. В іншому випадку власнику автомобіля загрожує штраф і конфіскація транспортного засобу.

Важливо
Польща вслід за країнами Балтії не пускатиме авто на російських номерах
Польща вслід за країнами Балтії не пускатиме авто на російських номерах

До цього всі країни Балтії заборонили в'їзд на свої території автомобілів з російською реєстрацією. Аналогічне рішення ухвалили більшість країн Європейського Союзу.

Раніше Фокус розповів, що громадяни РФ скаржаться на те, що їхні автомобілі заарештовують правоохоронці та митники Німеччини та інших країн ЄС.