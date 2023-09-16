Польща вслід за країнами Балтії не пускатиме авто на російських номерах
Раніше таку заборону ввели в Естонії, Латвії та Литві. У Німеччині вʼїзд машин з російськими номерами вважають "забороненим імпортом".
Із 17 вересня 2023 року в Польщі буде діяти заборона на в'їзд автомобілів із російськими номерами. Про це повідомляє пресслужба міністра внутрішніх справ країни Маріуша Камінського.
"Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі", — зазначив Камінський.Важливо
Раніше машини з російськими номерами вирішили не пускати до Естонії, Литви та Латвії.
8 вересня 2023 року Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо запроваджених раніше санкцій проти РФ. Наприклад, у Німеччині діє трактування заборон, згідно з яким в'їзд до ЄС на машинах, зареєстрованих у РФ, вважається забороненим імпортом.
З розʼяснення Єврокомісії випливає, що під санкції потрапляють будь-які автомобілі, зокрема приватні.
Нагадаємо, у Німеччині вилучали авто на російських номерах влітку 2023 року.
Також Фокус писав про заплановані санкції на російські алмази в Євросоюзі.