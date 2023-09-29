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Авто

Литва потребовала от владельцев авто с российскими номерами вывезти их из Евросоюза

Авто, Автомобили, Россия, РФ, Литва, Санкции, Санкции против России, Запрет, Транзит
Фото: Pixabay | Автомобили с российской регистрацией должны покинуть ЕС в течение 6 месяцев

Исключение распространяется на российских граждан, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее. Тем не менее существует несколько условий.

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Европейские страны продолжают вводить новые ограничения для авто с российской регистрацией. Литва обязала все транспортные средства, зарегистрированные в РФ, покинуть территорию ЕС. Об этом сообщили на сайте литовской таможни.

В литовской таможне заявили, что автомобили с российскими номерами, которые попали в страну до введения запрета на въезд, должны покинуть страну в течение 6 месяцев с даты прибытия. Также это распространяется на всю территорию Евросоюза.

Этот запрет не распространяется на транспортные средства, которые используются для транзита в Калининградскую область или из нее. Тем не менее у владельца должны быть с собой документы об упрощенном транзите.

Транзит не может превышать 24 часа. В противном случае владельцу автомобиля грозит штраф и конфискация транспортного средства.

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До этого все страны Балтии запретили въезд на свои территории автомобилей с российской регистрацией. Аналогичное решение приняли многие страны Европейского Союза.

Ранее Фокус рассказал, что граждане РФ жалуются на то, что их автомобили арестовывают правоохранители и таможенники Германии и других стран ЕС.