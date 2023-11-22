Украина получит от Болгарии 100 БТР: что о них говорят специалисты

Впервые Болгария осуществит передачу бронированной техники Украине без посредников. Хотя, специалисты отмечают, что такие старые образцы БТР будут иметь "как минимум один недостаток".

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Парламент Болгарии официально передаст Украине 100 списанных Минобороны страны бронетранспортеров, которые никогда не использовали. Об этом сообщает телеканал Novs со ссылкой на парламент Болгарии.

Национальное собрание Болгарии приняло межправительственное соглашение с Украиной о "безвозмездном предоставлении бронетанковой транспортной техники", что означает передачу на нужды ВСУ 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запчастями.

Впервые с начала большой войны Украины против РФ страна официально напрямую передает тяжелую технику.

Соглашение о передаче БТР Украина и Болгария заключили еще в июле 2023 года, однако, поскольку оно касается военно-технического сотрудничества стран, болгарский парламент должен был его ратифицировать. Следовательно, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину Болгария официально передаст 100 бронетранспортеров советского образца.

За соглашение о предоставлении техники отдали свои голоса 152 депутата. Против выступила социалистическая и пророссийская партия "Возрождение".

Когда именно бронетранспортеры поступят в Украину, пока не сообщается. В то же время ранее страна сообщала, что из-за применения соглашения до ратификации БТР начали отправлять в сентябре-октябре 2023 года.

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Что известно о бронетранспортерах

Как сообщали специалисты военного портала Defense Express, у этих БТР от Болгарии может быть "как минимум один недостаток".

"На таких БТР (а вероятно, речь идет о БТР-60 — ред.) стоят два бензиновых двигателя ГАЗ-40П, каждый из которых имеет мощность всего 90 л.с. Не говоря уже о том, что после столь длительного хранения эти болгарские БТР-60 может быть проблемно вернуть в строй", — говорят специалисты.

Известно, что советский бронетранспортер — это боевая колесная плавающая бронемашина для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки, в том числе и в условиях применения оружия массового поражения.

Ранее передача военной техники из Болгарии происходила при посредниках. БТР, которые получит Украина, находились на складе Минобороны Болгарии около 40 лет.

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