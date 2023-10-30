БТР Oncilla: как ремонтируют и производят украинско-польские машины для ВСУ (фото)

Для нужд украинской армии наладили диверсифицированное производство бронетранспортеров. Машины на практике показали, что способны сохранять жизни бойцов ВСУ, несмотря на подрывы на мине.

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Бронетранспортер Oncilla применяется украинской армией. Машины эффективно выполняют задачи и сохраняют жизнь бойцам. Об этом сообщает Defense Express.

Журналисты получили кадры взорванного БТР Oncilla, как происходит ремонт машин, и как их производят. На полученных фотографиях изображен бронетранспортер, который подорвался на противотанковой мине. От удара у машины оторвало колесо, однако экипаж выжил и не потерял боеспособности.

Как заявляет представитель украинского КБ "Берил", партнера польского производителя Mista, в бронетранспортер заложена защита, которая обеспечивается корусом-монококком.

Взорванный на мине БТР Oncilla

"Бронетранспортер Oncilla создается исключительно как военная боевая машина с тройным запасом прочности. Кроме корпуса-монококка, машина имеет повышенную проходимость по сложным грунтам, бездорожью и т.д., низкий "силуэт" и пониженную заметность тепловизионными устройствами", — заявил представитель "Берилл".

Производственные мощности Oncilla

Украинская компания также говорит, что уже налажено массовое серийное производство Oncilla. Также удалось увеличить объемы выпуска машин с учетом потребностей Сил обороны. Машины делают в кооперации с другими компаниями из Украины. Отмечается, что производство машин диверсифицировано от узлов до агрегатов по типу: "основной — запасной — резервный". Поэтому Oncilla могут производить без ущерба характеристик.

"Сроки капремонта зависят от характера боевых повреждений, но через месяц машина уже возвращается на фронт", — рассказали в компании о сроках ремонта Oncilla.

Ремонт Oncilla может происходить как на линии фронта, так и в Польше

Также в КБ "Берилл" добавили, что ремонт машин происходит и выездными бригадами, при необходимости даже на линии боестолкновения. Если же БТР сильно поврежден, то тогда Oncilla отправляют в Польшу на завод Mista.

Oncilla — это лицензионная версия украинской разработки "Дозор-Б", которую производят в Польше на мощностях компании Mista. Производителем был Львовский бронетанковый завод, а разработчиком выступало Харьковское конструкторское бюро по машиностроению.

Напомним, 21 марта Польша передала Украине партию БТР Oncilla 4x4.

11 октября в ВСУ показали, как ремонтируют британские броневики на передовой.