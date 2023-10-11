Mastiff, Husky, Oshkosh: как ВСУ ремонтируют британские броневики на передовой (фото)

По словам механика Сергея из Сил логистики, Mastiff прекрасно защищает жизни бойцов. Даже при серьезных повреждениях в 90% случаев экипаж остается невредимым.

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Великобритания передала Украине вооружение на миллиарды долларов, среди них броневики Husky, Mastiff и Oshkosh. В издании АрміяInform рассказали, как украинские военные ремонтируют машину на южном фронте.

Задача Сил логистики заключается в том, чтобы держать в строю британские машины, а затем ремонтные работы приходится делать за несколько километров от фронта, чтобы не буксировать машину в пункт постоянной дислокации. Один из военных Сил логистики Сергей говорит, что специализируется на британских "собачках". В первые недели к ним поступало по 10 машин в день для ремонта.

Фото: АрміяInform

Для анализа повреждений военные имеют специальный диагностический компьютер, который может проанализировать различные узлы машины.

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"Используем специальный диагностический компьютер. С его помощью выполняется диагностика двигателя, различных узлов и агрегатов машины, автоматической коробки передач и тому подобное. Обычно самые частые повреждения такой техники на фронте — подрывы на минах, попадание противотанковых управляемых ракет, а также осколочные повреждения от снарядов", — рассказывает Сергей.

Также он добавил, что если у них есть инструмент, то они смогут выполнять ремонт на месте и за день-два машина вернется в строй. Военный рассказал, как недавно ремонтировали Mastiff. Он был сильно побит и имел повреждения патрубок, раздаточной коробки и другие. Несмотря на все повреждения экипаж остался невредимым, а Mastiff отправили восстанавливать дальше из-за отсутствия инструментов.

Мастифф в ВСУ Фото: АрміяInform

"Самый главный показатель — это живучесть Mastiff. Те, кто участвует в штурмах говорят, что она достигает 90%. Если сравнивать с БТРом, у которого этот показатель составляет 10% — разница существенная. А все потому, что обычно капсула, где находится экипаж, практически неуязвима. Даже если идет подрыв на мине, то можно потерять колесо, мост или еще что-то из навесного, но капсула будет целой", — рассказывает Сергей.

Напомним, 15 мая в СМИ писали, что броневики Mastiff используют украинские десантники.

Эксперт Александр Коваленко заявил, что ВСУ установили 3 рекорда по уничтожению техники и оружия российской армии в сентябре.