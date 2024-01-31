Прокуратура Болгарії розшукує 6 росіян, які підірвали склади з БК та військовий завод

Росіян звинувачують у вибухах, які були здійснені в період з 2011 по 2020 роки на складах боєприпасів, розташованих на території Республіки Болгарія.

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Влада Болгарії видала європейський ордер на арешт шістьох громадян Росії, яких звинувачують у причетності до знищення заводів із виробництва зброї і складів з боєприпасами у період із 2011 по 2020 рік. Про це повідомляється на сайті прокуратури Болгарії.

Росіян звинувачують за статтею тероризм. Їхні імена не розголошуються.

Предметом досудового розслідування є чотири вибухи, здійснені в період з 2011 по 2020 роки на складах боєприпасів, розташованих на території Республіки Болгарія. Слідство встановило причетність росіян до вибуху продукції комерційного підприємства з виробництва зброї.

Підприємства, де сталися теракти

База, яка належала компанії Еміліана Гебрева Emko, була знищена у Ловнідолі в 2011 році;

Два вибухи на військовому об'єкті в селі Іганово в 2015 році;

Завод "Арсенал" поблизу Магліжа підірвали в 2020 році.

Історія вибухів на території Болгарії

The Insider повідомляв, що співробітники ГРУ РФ влаштовували вибухи на складах в Чехії та Болгарії, аби завадити відправці зброї до Грузії та України.

Так, у 2009 році болгарська компанія EMCO купила тисячі артилерійських снарядів радянського зразка, у Словаччині, яка їх списала у 2009 році, бо перейшла на стандарти НАТО. У РФ були переконані, що EMCO продасть ці снаряди до Грузії, а та захоче повернути свої території після анексії Абхазії і Південної Осет.

Закуплені EMCO 6 тисяч снарядів зберігалися на чеському складі недалеко від Врбетиці і мали бути відправлені до Болгарії в період з 4 жовтня по 4 листопада 2011 року. О 9-й годині ранку 12 листопада 2011 року в болгарському селі Ловнідол стався потужний вибух. Вибухнув склад боєприпасів, де EMCO зберігав 3120 152-мм снарядів, отриманих на кілька днів раніше з Врбетиці.

Менш як за рік після Ловнідолу вибухнув ще один склад боєприпасів у Болгарії, де на складах зберігалися боєприпаси, призначені для експорту до Грузії. Вибухи були настільки потужними, що сейсмічні лабораторії країни зафіксували землетрус силою 1,5 бала за шкалою Ріхтера.

21 березня 2015 року, понад 2 тисячі ракет і протитанкових гранат, призначених для експорту в Україну, вибухнули на складі в Іганово, неподалік Сопота, де знаходиться найбільший у країні виробник озброєнь.

До вибухів, як пише видання, причетний підрозділ ГРУ 29155, очолюваний російським генералом Андрієм Авер'яновим, про якого заговорили після отруєння в Солсбері. Він нібито влаштовував вибухи в Європі задовго до початку української війни.

Нагадаємо, що 18 січня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук близького родича львівського бізнесмена, підозрюваного в шахрайстві із закупівлями одягу для Збройних Сил України.

Також повідомлялося, що у Болгарії депутати планують відібрати у росіян туристичний курорт "Камчія". Цим комплексом керують болгарські громадяни, які формально не підпадають під санкції ЄС. Він належить Москві та відомий як культурний, освітній, рекреаційний, спортивний, оздоровчий, діловий і конгрес-туризм.