Болгария выдала Украине организатора схем для выезда уклонистов за границу

Злоумышленник продавал мужчинам призывного возраста поддельные медицинские документы, а также предлагал за деньги выехать на временно оккупированную территорию Запорожской области. Стоимость услуг составляла от 2,5 до 6 тысяч долларов.

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Правоохранительные органы Болгарии экстрадировали в Украину лидера преступной организации, которая вывозила уклонистов за пределы Украины. Злоумышленник более двух лет скрывался от правосудия на территории Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры добились экстрадиции в Украину жителя Запорожской области, который подозревается в налаживании деятельности межрегиональной преступной организации по незаконным переправкам военнообязанных во избежание мобилизации. 25 апреля 2024 года его экстрадировали с территории Республики Болгария в Украину", — говорится в сообщении.

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По данным следствия, в состав группировки, которую мужчина создал и возглавил, всего входило 8 человек. Фигурант удаленно руководил их действиями, находясь за границей.

Злоумышленники продавали мужчинам призывного возраста поддельные документы для побега за пределы нашего государства. В частности, уклонистам продавали медицинские справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

"Стоимость такой "услуги" составляла от 2500 до 6500 долларов США с одного человека. За почти месяц противоправной деятельности группировки установлено около 40 фактов незаконной переправки уклонистов. Общая сумма "прибыли" составила около 9 млн грн", — отметили в прокуратуре.

Кроме того, фигуранты предлагали своим клиентам за деньги выехать во временно оккупированную часть Запорожья под видом посещения родственников и обеспечивали желающих фальшивыми документами о якобы наличии близких родственников за линией фронта.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним, 30 апреля в Запорожье сообщили о подозрении правоохранителю, который требовал от военнослужащего взятку в размере 100 тысяч гривен, чтобы не привлекать его к ответственности, несмотря на то, что сам боец Вооруженных сил Украины не был виноват в дорожно-транспортном происшествии.

В тот же день Служба безопасности Украины задержала в Киеве пророссийских хакеров, которые создали фейковые аккаунты Кирилла Буданова и Василия Малюка и проводили информационные диверсии в пользу российской разведки. Чтобы выдать фейковые аккаунты руководителей СБУ и ГУР за настоящие, злоумышленники перепостили сообщения с официальных страниц этих ведомств. В целом мощности ботофермы позволяли создавать более 1 тысячи фейковых аккаунтов ежедневно.