Косили под Буданова и Малюка: в Киеве задержали пророссийских хакеров (фото)

Чтобы выдать фейковые аккаунты руководителей СБУ и ГУР за настоящие, злоумышленники перепощивали сообщения с официальных страниц этих ведомств. В целом мощности ботофермы позволяли создавать более 1 тысячи фейковых аккаунтов ежедневно.

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Служба безопасности Украины задержала в Киеве пророссийских хакеров, которые создали фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб и проводили информационные диверсии в пользу российской разведки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Задержаны два организатора, которые массово распространяли дезинформацию о войне в Украине и пытались искусственно дискредитировать Силы обороны. Для этого создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности от имени Председателя Службы безопасности (Василия Малюка, — ред.) и начальника ГУР МО (Кирилла Буданова, — ред.)", — говорится в сообщении.

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Чтобы создать иллюзию подлинности этих фейковых страниц злоумышленники перепостили официальные сообщения от СБУ и ГУР. В то же время в личной переписке хакеры выманивали у людей деньги и предлагали свою "помощь".

"Также они регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских "Одноклассниках" и "Вконтакте". В целом мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1 тыс. фейковых аккаунтов. Для их администрирования фигуранты установили в собственных домах специализированные программно-аппаратные комплексы", — отметили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленники координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали "методички" для проведения подрывной деятельности.

Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм обнаружено:

специализированное оборудование для "выращивания" вымышленных интернет-адресов;

сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировали подконтрольные аккаунты;

незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.

Сейчас обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 7 лет заключения.

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Напомним, 25 апреля реальный срок заключения получил агент ФСБ по кличке "Лексус", который действовал на границе Харьковщины, собирая информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

В тот же день контрразведка задержала девять коллаборационистов, входивших в состав так называемой "избирательной комиссии № 826", которую оккупанты создали в захваченном в то время Бериславском районе Херсонской области.