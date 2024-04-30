Косили під Буданова та Малюка: в Києві затримали проросійських хакерів (фото)

Щоб видати фейкові акаунти керівників СБУ та ГУР за справжні, зловмисники перепощували повідомлення з офіційних сторінок цих відомств. Загалом потужності ботоферми дозволяли створювати понад 1 тисячу фейкових акаунтів щодня.

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Служба безпеки України затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб та проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Затримано двох організаторів, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони. Для цього створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені Голови Служби безпеки (Василя Малюка, — ред.) та начальника ГУР МО (Кирила Буданова, — ред.)", — йдеться у повідомленні.

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Щоб створити ілюзію справжності цих фейкових сторінок зловмисники перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Водночас в особистій переписці хакери виманювали у людей гроші та пропонували свою "допомогу".

"Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських "Однокласcниках" та "Вконтакте". Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів. Для їх адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси", — зазначили в СБУ.

За даними слідства, зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності.

Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм виявлено:

спеціалізоване обладнання для "вирощування" вигаданих інтернет-адрес;

сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти;

незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років ув'язнення.

СБУ затримала проросійських хакерів в Києві СБУ затримала проросійських хакерів в Києві СБУ затримала проросійських хакерів в Києві СБУ затримала проросійських хакерів в Києві СБУ затримала проросійських хакерів в Києві

Нагадаємо, 25 квітня реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ з кличкою "Лексус", який діяв на прикордонні Харківщини, збираючи інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

У той же день контррозвідка затримала дев’ятьох колаборантів, що входили до складу так званої "виборчої комісії №826", яку окупанти створили у захопленому на той час Бериславському районі Херсонської області.