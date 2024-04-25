"Увесь склад виборчої комісії": СБУ затримала дев'ятьох колаборантів

"Голова виборчкому" після деокупації втекла на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі "залягли на дно".

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Контррозвідка затримала дев’ятьох колаборантів, що входили до складу так званої "виборчої комісії № 826", яку окупанти створили у захопленому на той час Бериславському районі Херсонської області. Про це повідомляють в Службі безпеки України.

Встановлено, що під час перебування на "посаді" керівниця "виборчкому" організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу Росії. Колаборантка загітувала дев’ятьох місцевих жителів, з яких потім сформувала повний склад "виборчкому".

За її вказівкою, підлеглі агітували односельців підтримати фейковий плебісцит та "проголосувати" за приєднання. Безпосередньо в день незаконного "референдуму" у супроводі озброєних загарбників підозрювані робили дворові обходи приватних осель з "виборчими урнами" та фейковими бюлетенями, збираючи "голоси".

Під час звільнення регіону "голова виборчкому" разом із окупантами втекла на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі, залишившись на правому березі, "причаїлися", сподіваючись уникнути правосуддя.

Слідчі вже повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Колишній же очільниці окупаційного "виборчкому" про підозру повідомлено заочно.

Нагадаємо, у січні 2023 року суд уперше виніс вирок організаторці псевдореферендуму на півдні України.

Також ми писали, що СБУ затримала на Херсонщині сім’ю колаборантів, яка допомогла російським окупантам провести у 2022 році фейковий "референдум" на тимчасово окупованій території.