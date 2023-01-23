5 років за ґратами: суд ухвалив перший вирок за організацію "референдуму" на півдні України

Слідство встановило, що мешканка селища Новоолександрівка добровільно співпрацювала з окупантами й особисто обходила двори місцевих мешканців, умовляючи їх поставити "потрібну" позначку в бюлетенях у день псевдореферендуму.

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Суд уперше виніс вирок організаторці псевдореферендуму на півдні України — у Бериславському районі Херсонської області. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією досудового слідства, мешканка селища Новоолександрівка підтримала російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України. Жінка добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Російські військові доручили їй організувати й провести на тимчасово окупованій території псевдореферендум про приєднання українських територій до РФ.

Колаборантка формувала фейкові реєстри виборців на території району та закликала людей прийти на дільниці та проголосувати на користь країни-агресора. Вона особисто обходила приватні домоволодіння та вимагала від людей поставити потрібну позначку в бюлетенях під час голосування.

Після деокупації району українськими військовими поплічницю російських окупантів затримали. Жінку заарештували на час слідства в жовтні 2022 року.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив колаборантці покарання у вигляді п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади й займатися діяльністю, пов'язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.

Нагадаємо, у січні співробітники СБУ затримали російського агента, який готував ракетний удар по енергооб'єктах і річковому порту Ізмаїла (Одеська область). За даними слідства, на бік російських окупантів перейшов чиновник одного з підприємств Ізмаїльського річкового порту. Чоловіка після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну завербував представник російських спецслужб.

Фокус також писав, що 20 січня СБУ знешкодила мережу коригувальників РФ. Затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури та намагалися виявити розташування системи ППО. Координував мережу агентів громадянин РФ, який раніше проживав у Дніпрі.