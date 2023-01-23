5 лет за решеткой: суд вынес первый приговор за организацию "референдума" на юге Украины

Следствие установило, что жительница поселка Новоалександровка добровольно сотрудничала с оккупантами и лично обходила дворы местных жителей, уговаривая их поставить "нужную" отметку в бюллетенях в день псевдореферендума.

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Суд впервые вынес приговор организаторше псевдореферендума на юге Украины — в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По информации досудебного следствия, жительница поселка Новоалександровка поддержала российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения ВС РФ В Украину. Женщина добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

Российские военные поручили ей организовать и провести на временно оккупированной территории псевдореферендум о присоединении украинских территорий к РФ.

Коллаборантка формировала фейковые реестры избирателей на территории района и призывала людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора. Она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную отметку в бюллетенях во время голосования.

После деоккупации района украинскими военными приспешницу российских оккупантов задержали. Женщину арестовали на время следствия в октябре 2022 года.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил коллаборантке наказание в виде пяти лет заключения с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.

Напомним, в январе сотрудники СБУ задержали российского агента, который готовил ракетный удар по энергообъектам и речному порту Измаила (Одесская область). По данным следствия, на сторону российских оккупантов перешел чиновник одного из предприятий Измаильского речного порта. Мужчину после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину завербовал представитель российских спецслужб.

Фокус также писал, что 20 января СБУ обезвредила сеть корректировщиков РФ. Задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры и пытались выявить расположение системы ПВО. Координировал сеть агентов гражданин РФ, ранее проживавший в Днепре.