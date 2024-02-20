Убийство российского пилота, передавшего Украине Ми-8: появились новые подробности

По данным журналистов, представители Гражданской гвардии Испании с самого начала предполагали, что убийство мужчины в гараже жилого Вильяхойосе является "сведением счетов".

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Мужчина, застреленный 13 февраля в гараже жилого комплекса в Испании – это российский пилот Максим Кузьминов, который в 2023 году передал Украине вертолет МИ-8. Об этом пишет испанское агентство EFE, со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Сообщается, что Гражданская гвардия Испании с самого начал рассматривала убийство в Вильяхойосе как "сведение счетов". По данным следствия, в мужчину выстрелили дюжину раз. Очевидцы рассказали, что автомобиль, на котором скрылись убийцы, впоследствии переехал тело.

Как отмечают журналисты, документы, найденные у погибшего, не соответствуют документам российского летчика. В них указаны данные 33-летнего гражданина Украины.

При этом источники агентства утверждают, что речь идет о летчике, дезертировавшем из российских войск.

Гибель Максима Кузьминова: что известно

Напомним, 14 февраля, испанское издание ABC сообщило об убийстве в Вильяхойосе 33-летнего украинца. Следователи также нашли сожженный автомобиль в соседнем городе Кампельо, куда мог убежать убийца.

Итальянское издание Il-corrispondente 19 февраля сообщило, что в Испании нашли мертвым российского летчика Максима Кузьминова, который передал вертолет Ми-8 украинским военным в августе 2023 года. По данным журналистов, пилот был убит 13 февраля в городе Вильяхойоса.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" подтвердил факт гибели Максима Кузьминова.

Портал Eureka News со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов в последнее время якобы имел проблемы с алкоголем и наркотиками. По словам соседей мужчины, "иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню".

Ранее, 2 октября 2023 года, на российском государственном телеканале "Россия 1" показали людей в форме, представленных офицерами спецназа ГРУ, которые заявили, что якобы получили приказ о ликвидации пилота Максима Кузьминова.