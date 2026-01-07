На фронті загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського митця

Військовослужбовець Російського добровольчого корпусу Тимофій Ануфрієв (позивний "Еней") загинув на фронті. Його батько — художник-концептуаліст з Одеси Сергій Ануфрієв.

Про загибель бійця Тимофія Ануфрієва Російський добровольчий корпус (РДК) повідомив в Instagram 6 січня. Побратими розповіли, що "Еней" вважав рідними для себе і Україну, і Росію, оскільки народився в Москві та виріс в Одесі.

"Виключно розумна й освічена, відкрита і добра людина, він прагнув приносити користь Корпусу не тільки в бою, але і за його межами", — пригадали в РДК.

Пресслужба Корпусу розповіла, що Тимофій гаряче переживав за долю свого народу. На початку повномасштабного вторгнення РФ до України він вивчав філософію на першому курсі університету в Санкт-Петербурзі та хотів стати публічним філософом.

Тимофій Ануфрієв брав участь у багатьох операціях РДК

"Йому було огидно те, що багато хто з його оточення у РФ удавали, ніби нічого не відбувається. Тому він ухвалив рішення спочатку виїхати з Росії, а потім вступити до Російського Добровольчого Корпусу", — розповіли в РДК.

Протягом свого бойового шляху штурмовик "Еней" брав участь у багатьох бойових операціях, зачищав позиції окупантів і брав їх у полон. Був нагороджений медаллю "За сприяння військовій розвідці України".

"Жив і пішов, як справжній лицар і поет, у променях вогняної слави!" — зазначили в пресслужбі Корпусу.

"Еней" у лавах РДК ьрав участь у штурмах, зачистках і брав окупантів у полон

Спогади про Тимофія Ануфрієва

Знайомий із Тимофієм Валентин Долгочуб розповів, що у 17-18 років син художника заснував в Одесі філософський гурток.

"На момент вторгнення Тимофій навчався у РФ і не мав жодної потреби обирати в цій війні сторону. Але він обрав, і здолав цей шлях із честю. Ми випадково зустрілися з ним трохи більше як місяць тому, я ледь впізнав його — так він змінився. Говорили, звісно, про бойовий досвід, який він отримав у набагато більшій мірі, ніж я", — пригадав Валентин.

За інформацією "Суспільного", Тимофію Ануфрієву на момент загибелі було 22 роки.

Що відомо про батька Тимофія Ануфрієва

Його батька, Сергія Ануфрієва, журналісти називають однією з ключових постатей мистецтва в Одесі 1980-х років. Він працював у київському сквоті "Паризька комуна", брав участь у групах "Хмарна комісія", "Товариство Тарту", а також у русі московського концептуалізму. Протягом 1998-2000 років Сергій Ануфрієв долучався до діяльності асоціації "Нове мистецтво", контркультурного журналу "ПЛІ" і створення літературної школи "Одекаданс" в Одесі.

Нагадаємо, 9 серпня 2025 року на війні загинув відомий український художник Давид Чичкан. Побратими розповіли, що він дістав поранення, відбиваючи штурми росіян на Запорізькому напрямку.

22 липня голова Національної поліції Іван Вигівський повідомляв в Донецькій області в ДТП загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан.