ЗС РФ атакували Одеську область: є жертви, пожежі та відключення світла (фото)

У ніч на четвер, 25 грудня, російські війська знову завдали удару по Одеській області. Під обстрілом опинилися об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Про ситуацію в регіоні повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, на низці об'єктів зафіксовано серйозні руйнування.

Руйнування в Одеській області Фото: ДСНС

Наслідки атаки та ситуація з енергопостачанням

Унаслідок удару пошкоджено адміністративні, виробничі та складські будівлі. На окремих об'єктах спалахнули пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

На жаль, одна людина загинула — тіло витягли з-під завалів. Ще двоє дістали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.

"Триває ліквідація наслідків ударів і фіксація чергових військових злочинів країни-агресора", — написав Кіпер у соцмережах.

Крім того, вранці 25 грудня в Одеському районі, зокрема частково в самій Одесі, сталося аварійне відключення електроенергії. Як повідомили в компанії "ДТЕК Одеські електромережі", аварія була зафіксована о 6:44 на обладнанні іншої енергетичної компанії, через що без світла залишилися споживачі в Одеському районі.

Енергетики вже працюють на місці й обіцяють відновити електропостачання в максимально стислі терміни.

На тлі атаки по інфраструктурі Одеської області в самій Одесі почалися перебої з водою, повідомляє водоканал.

"Через аварійне відключення енергопостачання можуть спостерігатися тимчасові перебої з водопостачанням у Київському районі м. Одеса та ж/м "Черемушки". Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується", — йдеться в повідомленні водоканалу.

Нагадаємо, 22 грудня Збройні сили РФ завдали удару по Одесі із застосуванням БПЛА, внаслідок чого було пошкоджено цивільне судно. Також було атаковано припортову інфраструктуру міста.

На думку офіцера Збройних сил України та політолога Андрія Ткачука, обстріли південних районів Одеської області пов'язані зі спробою росіян ускладнити критично важливу логістику України та обмежити доступ регіону до ключових торгівельних маршрутів.