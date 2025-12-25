ВС РФ атаковали Одесскую область: есть жертвы, пожары и отключения света (фото)

В ночь на четверг, 25 декабря, российские войска вновь нанесли удар по Одесской области. Под обстрелом оказались объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

О ситуации в регионе сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, на ряде объектов зафиксированы серьезные разрушения.

Разрушения в Одесской области Фото: ГСЧС

Последствия атаки и ситуация с энергоснабжением

В результате удара повреждены административные, производственные и складские здания. На отдельных объектах вспыхнули пожары, которые спасателям удалось оперативно ликвидировать.

К сожалению, один человек погиб — тело извлекли из-под завалов. Еще двое получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Продолжается ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора", – написал Кипер в соцсетях.

Кроме того, утром 25 декабря в Одесском районе, в том числе частично в самой Одессе, произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили в компании "ДТЭК Одесские электросети", авария была зафиксирована в 6:44 на оборудовании другой энергетической компании, из-за чего без света остались потребители в Одесском районе.

Энергетики уже работают на месте и обещают восстановить электроснабжение в максимально сжатые сроки.

На фоне атаки по инфраструктуре Одесской области в самой Одессе начались перебои с водой, сообщает водоканал.

"Из-за аварийного отключения энергоснабжения могут наблюдаться временные перебои с водоснабжением в Киевском районе г. Одесса и ж/м "Черемушки". Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется", — говорится в сообщении водоканала.

Напомним, 22 декабря Вооруженные силы РФ нанесли удар по Одессе с применением БПЛА, в результате чего было повреждено гражданское судно. Также была атакована припортовая инфраструктура города.

По мнению офицера Вооруженных сил Украины и политолога Андрей Ткачук, обстрелы южных районов Одесской области связаны с попыткой россиян усложнить критически важную логистику Украины и ограничить доступ региона к ключевым торговым маршрутам.