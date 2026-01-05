"Проїзд Набережною неможливий": Філатов розповів, куди вдарили ЗС РФ у Дніпрі

Удень 5 січня російські окупанти атакували ударними безпілотниками Дніпро, пошкодивши підприємство, автомобілі та лінію електропередач. Через розлив 300 тонн олії неможливий проїзд однією з вулиць міста.

Мер Дніпра Борис Філатов обурений тим, що замовчуються реальні масштаби збитків, яких завдає економіці міста російська агресія, про що й написав у Telegram.

"Я знову повторюю. Я не розумію, чому наша пропаганда мовчить, коли болотні падли бомбардують суто цивільне виробництво, а ми робимо вигляд, що це абстрактні "промислові підприємства". При тому, що мільйонне (!) місто все бачить на власні очі!" — обурюється Філатов.

Він повідомив, що внаслідок атаки дронів на дороги Дніпра вилилося 300 тонн олії.

"Комунальники прибирають, розкидають пісок і суміш, але проїзд Набережною буде неможливий десь 2–3 доби. Тому коли ви стоїте в заторах на дорозі, то, будь ласка, не матюкайтеся, а скажіть слова подяки тим, хто працює в цих умовах", — наголосив він.

Відео дня

Мер порадив жителям Дніпра стежити за офіційними ресурсами міськради, яка інформуватиме про рух громадського транспорту та перекриття доріг.

Вулиці Дніпра залиті соняшниковою олією Фото: Telegram

"І наостанок. Для всіх наших розумників, що займаються зараз обговоренням нових кадрових призначень. Росіяни розбомбили АМЕРИКАНСЬКУ власність, бо завод належить компанії "Бунге" з Сент-Луїс, Міссурі", — додав автор.

"Бунге Україна" (Bunge Ukraine) — український підрозділ компанії Bunge Ltd., міжнародної інтегрованої компанії, одного з найбільших зернотрейдерів. Його торгові марки — "Олейна", "Розумниця", "Золота краплинка".

Олію "Олейна" виробляють в Україні з 1998 року, а майонез — з 2009-го.

До структури компанії входять "Сантрейд", олійноекстракційний завод у місті Дніпро, перевалочний комплекс у Миколаївському порту "Грінтур-Екс", елеватори в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Про те, що офіційна пропаганда замовчує те, що відбувається в Дніпрі, градоначальник писав ще 18 листопада, коли ЗС РФ розбомбили низку об'єктів у місті, серед яких були склад жіночих прокладок, виробництво з розфасовування чаю, склад із ліками, меблева фабрика та інші бізнеси.

"Ви, клята сарана, просто бомбите цивільні об'єкти, щоб позбавляти людей роботи, банкрутувати підприємців і знищувати нашу економіку", — не вибирав виразів Філатов на адресу РФ.

На початку грудня минулого року Борис Філатов різко розкритикував закладені 9 млрд грн у держбюджеті на дороги до Буковеля і заявив про системне позбавлення ресурсів місцевого самоврядування.

За його словами, місто, яке регулярно зазнає обстрілів, змушене "вставляти вікна, відновлювати покрівлі, утримувати критичну інфраструктуру", тоді як столичні чиновники лише запевняють: "Ну, ми вам будемо надавати матеріальну підтримку, хоча коли і скільки — не знаємо".

Нагадаємо, Філатов звинуватив ухилянтів у тому, що в місті зросла кількість сміття.