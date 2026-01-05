"Проїзд Набережною неможливий": Філатов розповів, куди вдарили ЗС РФ у Дніпрі
Удень 5 січня російські окупанти атакували ударними безпілотниками Дніпро, пошкодивши підприємство, автомобілі та лінію електропередач. Через розлив 300 тонн олії неможливий проїзд однією з вулиць міста.
Мер Дніпра Борис Філатов обурений тим, що замовчуються реальні масштаби збитків, яких завдає економіці міста російська агресія, про що й написав у Telegram.
"Я знову повторюю. Я не розумію, чому наша пропаганда мовчить, коли болотні падли бомбардують суто цивільне виробництво, а ми робимо вигляд, що це абстрактні "промислові підприємства". При тому, що мільйонне (!) місто все бачить на власні очі!" — обурюється Філатов.
Він повідомив, що внаслідок атаки дронів на дороги Дніпра вилилося 300 тонн олії.
"Комунальники прибирають, розкидають пісок і суміш, але проїзд Набережною буде неможливий десь 2–3 доби. Тому коли ви стоїте в заторах на дорозі, то, будь ласка, не матюкайтеся, а скажіть слова подяки тим, хто працює в цих умовах", — наголосив він.
Мер порадив жителям Дніпра стежити за офіційними ресурсами міськради, яка інформуватиме про рух громадського транспорту та перекриття доріг.
"І наостанок. Для всіх наших розумників, що займаються зараз обговоренням нових кадрових призначень. Росіяни розбомбили АМЕРИКАНСЬКУ власність, бо завод належить компанії "Бунге" з Сент-Луїс, Міссурі", — додав автор.
"Бунге Україна" (Bunge Ukraine) — український підрозділ компанії Bunge Ltd., міжнародної інтегрованої компанії, одного з найбільших зернотрейдерів. Його торгові марки — "Олейна", "Розумниця", "Золота краплинка".
Олію "Олейна" виробляють в Україні з 1998 року, а майонез — з 2009-го.
До структури компанії входять "Сантрейд", олійноекстракційний завод у місті Дніпро, перевалочний комплекс у Миколаївському порту "Грінтур-Екс", елеватори в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
Про те, що офіційна пропаганда замовчує те, що відбувається в Дніпрі, градоначальник писав ще 18 листопада, коли ЗС РФ розбомбили низку об'єктів у місті, серед яких були склад жіночих прокладок, виробництво з розфасовування чаю, склад із ліками, меблева фабрика та інші бізнеси.
"Ви, клята сарана, просто бомбите цивільні об'єкти, щоб позбавляти людей роботи, банкрутувати підприємців і знищувати нашу економіку", — не вибирав виразів Філатов на адресу РФ.
На початку грудня минулого року Борис Філатов різко розкритикував закладені 9 млрд грн у держбюджеті на дороги до Буковеля і заявив про системне позбавлення ресурсів місцевого самоврядування.
За його словами, місто, яке регулярно зазнає обстрілів, змушене "вставляти вікна, відновлювати покрівлі, утримувати критичну інфраструктуру", тоді як столичні чиновники лише запевняють: "Ну, ми вам будемо надавати матеріальну підтримку, хоча коли і скільки — не знаємо".
Нагадаємо, Філатов звинуватив ухилянтів у тому, що в місті зросла кількість сміття.