"Перевершили самі себе": мер Дніпра емоційно прокоментував нічний обстріл ЗС РФ

Напередодні Дніпро зазнав однієї з наймасштабніших атак за роки війни. Окупанти ввечері 17 листопада атакували обласний центр ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміли десятки вибухів і почалися пожежі.

Мер міста Борис Філатов не став стримувати емоцій з приводу чергового акту терору і звернувся до росіян зрозумілою їм мовою, хоча традиційно спілкується з підписниками українською. Він підкреслив, що робить це спеціально, щоб його зрозуміли вороги, які його теж читають.

"Те, що ви, покидьки, які знищують усе живе, до чого можуть дотягнутися, це вже беззаперечний факт. Лише за останній час ви знищили в Дніпрі дронами і ракетами: склад жіночих прокладок, виробництво з розфасовки чаю, склад із ліками, меблеву фабрику і ще купу цивільного бізнесу, де не було жодного військового. Ви, клята сарана, просто бомбите цивільні об'єкти, щоб позбавляти людей роботи, банкрутувати підприємців і знищувати нашу економіку", — не обирає виразів автор.

Відео дня

За його словами, йому не відомо, чому офіційна пропаганда замовчує те, що відбувається:

"Безглузді анонімні повідомлення "пошкоджено промисловий об'єкт", як на мене, тільки надають багатозначності людожерам, які знущаються над Україною".

Однак головний посил Філатов залишив на кінець посту.

"Учора ви, виродки, перевершили самі себе. Ви бомбанули по телевежі та колишньому радянському телецентру, де вже давно сидять журналісти "Суспільного"!!! Невже, ви, скоти, думаєте, що ми досі дивимося, як за СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 і УТ-2? Або ви вважаєте, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємося?" — запитує він.

І по секрету мер Дніпра додав:

"...тому, хто позбавить нас від тортур "Телемарафоном", ми ще подякуємо".

Нагадаємо, внаслідок ударів по Дніпру постраждали люди, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки, а рятувальники ліквідовують наслідки.

Також критично постраждало приміське депо, яке обслуговує електропоїзди регіону. Це вже другий масований удар по об'єкту з початку повномасштабної війни. Суттєво зруйновано основний ремонтний цех, пошкоджено вокзал.