"Проезд по Набережной невозможен": Филатов рассказал, куда ударили ВС РФ в Днепре

Днем 5 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками Днепр, повредив предприятие, автомобили и линию электропередач. Из-за разлива 300 тонн масла невозможен проезд по одной из улиц города.

Мэр Днепра Борис Филатов возмущен тем, что умалчиваются реальные масштабы ущерба, который причиняет экономике города российская агрессия, о чем и написал в Telegram.

"Я снова повторяю. Я не понимаю почему наша пропаганда молчит, когда болотные падлы бомбардируют чисто гражданское производство, а мы делаем вид, что это абстрактные "промышленные предприятия". При том, что миллионный (!) город все видит своими глазами!" – негодует Филатов.

Он сообщил, что в результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла.

"Коммунальщики убирают, разбрасывают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток. Поэтому когда вы стоите в пробках на дороге, то, пожалуйста, не материтесь, а скажите слова благодарности тем, кто работает в этих условиях", – подчеркнул он.

Мэр посоветовал жителям Днепра следить за официальными ресурсами горсовета, который будет информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог.

Улицы Днепра залиты подсолнечным маслом Фото: Telegram

"И напоследок. Для всех наших умников, занимающихся сейчас обсуждением новых кадровых назначений. Россияне разбомбили АМЕРИКАНСКУЮ собственность, потому что завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луис, Миссури", – добавил автор.

"Бунге Украина" (Bunge Ukraine) – украинское подразделение компании Bunge Ltd., международной интегрированной компании, одного из крупнейших зернотрейдеров. Его торговые марки – "Олейна", "Розумниця", "Золота краплинка".

Масло "Олейна" производится в Украине с 1998 года, а майонез — с 2009-го.

В структуру компании входят "Сантрейд", маслоэкстракционный завод в городе Днепр, перевалочный комплекс в Николаевском порту "Гринтур-Экс", элеваторы в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

О том, что официальная пропаганда умалчивает происходящее в Днепре, градоначальник писал еще 18 ноября, когда ВС РФ разбомбили ряд объектов в городе, среди которых были склад женских прокладок, производство по расфасовке чая, склад с лекарствами, мебельная фабрика и другие бизнеса.

"Вы, проклятая саранча, просто бомбите гражданские объекты, чтобы лишать людей работы, банкротить предпринимателей и уничтожать нашу экономику", – не выбирал выражений Филатов в адрес РФ.

В начале декабря прошлого года Борис Филатов резко раскритиковал заложенные 9 млрд грн в госбюджете на дороги к Буковелю и заявил о системном лишении ресурсов местного самоуправления.

По его словам, город, который регулярно подвергается обстрелам, вынужден "вставлять окна, восстанавливать кровли, содержать критическую инфраструктуру", тогда как столичные чиновники лишь уверяют: "Ну мы вам будем оказывать материальную поддержку, хотя когда и сколько — не знаем".

Напомним, Филатов обвинил уклонистов в том, что в городе возросло количество мусора.