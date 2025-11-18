Массированный обстрел Днепра: в городе повреждены дома, есть тяжелые пострадавшие (фото)

В ночь на 18 ноября Днепр и Днепропетровская область подверглись массированной атаке российских беспилотников и артиллерии. В результате ударов пострадали люди, повреждена инфраструктура и жилые дома, а спасатели ликвидируют последствия.

Как сообщает председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайвененко, в результате ночной атаки в Днепре пострадали два человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести. В городе возникли несколько пожаров, пострадали двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, административное здание, станция технического обслуживания, магазины, киоски, заведение общественного питания, шесть многоквартирных домов, гаражи и более двадцати автомобилей, три из которых уничтожены полностью.

ВС РФ атаковали Днепр БпЛА 18 ноября Фото: Днепропетровская ОГА

В Новоалександровской громаде Днепровского района огонь охватил частное домовладение, а в Самаровском и Павлоградском районах повреждены объекты инфраструктуры. Никопольский район подвергся атакам FPV-дронов и артиллерии, поражен районный центр, а также Покровская и Червоногригорьевская громады. По данным ЧВК, защитники неба уничтожили 33 беспилотника, атаковавших область.

ВС РФ атаковали Днепр БпЛА в ночь на 18 ноября Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме того, как говорится на сайте издания "Суспільне", около 22:30 17 ноября город оказался под массированным обстрелом дронами-"шахедами". В результате ударов пострадало здание редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио Днепра": выбиты окна и двери, повреждены перекрытия и крыша. В момент атаки сотрудников в редакции не было, поэтому жертв среди персонала не зафиксировано.

Последствия удара ВС РФ: пострадало здание редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио Днепра"

По информации пресс-службы Укрзализныци, в 01:40 18 ноября возобновлено движение пассажирских поездов после массированных обстрелов: отправились поезда №31 Запорожье — Перемышль и №119 Днепр — Холм. Пассажиры и бригады поездов, а также пригородного поезда №6044 Пятихатки — Днепр во время атаки находились в укрытиях на вокзале и не получили повреждений. Взрывная волна повредила несколько окон в вагонах и на вокзале, а из-за частичного обесточивания региона железнодорожники задействовали резервные тепловозы. Движение поездов полностью восстановлено, задержки контролируются и сокращаются.

Напомним, что вечером 17 ноября российская армия атаковала Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели десятки взрывов и начались пожары.

Стоит отметить, что в результате атаки часть Днепропетровской области оказалась без электроснабжения.