Десятки взрывов: россияне массированно атаковали Днепр "Шахедами", в городе пожары

Фото иллюстративное: россияне массированно атаковали Днепр "Шахедами", в городе пожар | Фото: Из открытых источников

Вечером 17 ноября российская армия атаковала Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели десятки взрывов и начались пожары.

Днепр оказался под массированной атакой вражеских дронов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Вскоре в ОВА сообщили о первых последствиях вражеского обстрела города. По данным Гайваненко, в Днепре и районе вспыхнули пожары.

Новость дополняется...