Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины
Десятки взрывов: россияне массированно атаковали Днепр "Шахедами", в городе пожары
Вечером 17 ноября российская армия атаковала Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели десятки взрывов и начались пожары.
Днепр оказался под массированной атакой вражеских дронов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Вскоре в ОВА сообщили о первых последствиях вражеского обстрела города. По данным Гайваненко, в Днепре и районе вспыхнули пожары.
Новость дополняется...