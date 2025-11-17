Прозвучала серия взрывов: Измаил в Одесской области массированно атаковали беспилотники

В ночь на 17 ноября россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками. Под ударом оказался город Измаил, куда ВС РФ направили десятки дронов.

Россияне запустили на город несколько групп ударных беспилотников из акватории Черного моря. Об опасности предупреждали в Telegram-канале Воздушных сил.

Около полуночи в Одесской области были слышны взрывы: местные СМИ сообщили, что в регионе работают силы ПВО по вражеским целям в небе.

Городской голова Измаила Андрей Абрамченко также писал об атаке дронов на город и работе сил противовоздушной обороны.

"Угроза БПЛА. Работает ПВО. Сохраняйте информационную тишину", — призвал чиновник.

По данным мониторинговых каналов, Измаил находился под атакой нескольких групп вражеских дронов. В первой волне россияне направили на город не менее 15 БпЛА. Впоследствии, около 02:00 часов, ВС РФ запустили еще группу из не менее 12 дронов на Измаил, информировали мониторинговые паблики.

Во время ночной атаки на Измаил, по информации мэра, в городе было снижено давление воды в системе водоснабжения. Однако Абрамченко отметил, что после объявления отбоя воздушной тревоги давление будет восстановлено.

На момент публикации информации о последствиях вражеского обстрела не поступало.

Напомним, в ночь на 16 ноября, как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, россияне атаковали энергетику в Одесской области: из-за обстрела повреждена солнечная станция.

Также после серии взрывов вечером 16 ноября почти по всей территории оккупированной Донетчины исчез свет: в сети сообщили об атаке беспилотников и ударе по подстанции.