Россияне атаковали энергетику в Одесской области: повреждена солнечная станция (фото)

В ночь на 16 ноября российские оккупанты атаковали беспилотниками Одесскую область. Враг снова пытался причинить как можно больше вреда гражданской инфраструктуре региона.

В результате российской атаки были повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция, сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он показал в Telegram-канале ОВА последствия российских ударов.

Последствия российской дроновой атаки в Одесской области Фото: Одесская ОВА

Также Олег Кипер сообщил, что в результате дроновой атаки в Одесской области произошло несколько пожаров. Все они были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Обошлось без жертв.

По информации начальника Одесской ОГА, в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура были переведены на резервное питание.

Воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов объявляли в Болградском, Березовском, Одесском, Раздельнянском и Подольском районах Одесской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили в Днепре большой склад с лекарствами. Это был уже третий подобный удар по украинской фармацевтике. Уничтоженный склад обслуживал южные области Украины. До этого российские агрессоры дважды атаковали склады с лекарствами в Киеве. В частности, во время массированной атаки 25 октября было уничтожено 20% месячного запаса лекарств Украины.

Также сообщалось, что накануне Россия массированно била по Днепру "шахедами". Один из вражеских дронов взорвался рядом с жилым кварталом.