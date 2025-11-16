Росіяни атакували енергетику на Одещині: пошкоджено сонячну станцію (фото)
У ніч на 16 листопада російські окупанти атакували безпілотниками Одеську область. Ворог знову намагався заподіяти якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі регіону.
Внаслідок російської атаки було пошкоджено об’єкти енергетики, у тому числі сонячну електростанцію, повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він показав у Telegram-каналі ОВА наслідки російських ударів.
Також Олег Кіпер повідомив, що внаслідок дронової атаки на Одещині сталося декілька пожеж. Всі вони були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Минулося без жертв.
За інформацією начальника Одеської ОВА, у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура були переведені на резервне живлення.
Повітряну тривогу через загрозу російських дронів оголошували у Болградському, Березівському, Одеському, Роздільнянському та Подільському районах Одеської області.
Раніше стало відомо, що ЗС РФ знищили в Дніпрі великий склад із ліками. Це був вже третій подібний удар по українській фармацевтиці. Знищений склад обслуговував південні області України. До того російські агресори двічі атакували склади з ліками у Києві. Зокрема, під час масованої атаки 25 жовтня було знищено 20% місячного запасу ліків України.
Також повідомлялося, шо напередодні Росія масовано била по Дніпру "шахедами". Один з ворожих дронів вибухнув поряд з житловим кварталом.