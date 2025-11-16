Росіяни атакували енергетику на Одещині: пошкоджено сонячну станцію (фото)

У ніч на 16 листопада російські окупанти атакували безпілотниками Одеську область. Ворог знову намагався заподіяти якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі регіону.

Внаслідок російської атаки було пошкоджено об’єкти енергетики, у тому числі сонячну електростанцію, повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він показав у Telegram-каналі ОВА наслідки російських ударів.

Наслідки російської дронової атаки на Одещині Фото: Одеська ОВА

Також Олег Кіпер повідомив, що внаслідок дронової атаки на Одещині сталося декілька пожеж. Всі вони були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Минулося без жертв.

За інформацією начальника Одеської ОВА, у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура були переведені на резервне живлення.

Повітряну тривогу через загрозу російських дронів оголошували у Болградському, Березівському, Одеському, Роздільнянському та Подільському районах Одеської області.

Раніше стало відомо, що ЗС РФ знищили в Дніпрі великий склад із ліками. Це був вже третій подібний удар по українській фармацевтиці. Знищений склад обслуговував південні області України. До того російські агресори двічі атакували склади з ліками у Києві. Зокрема, під час масованої атаки 25 жовтня було знищено 20% місячного запасу ліків України.

Також повідомлялося, шо напередодні Росія масовано била по Дніпру "шахедами". Один з ворожих дронів вибухнув поряд з житловим кварталом.