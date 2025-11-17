Пролунала серія вибухів: Ізмаїл на Одещині масовано атакували безпілотники

У ніч на 17 листопада росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками. Під ударом опинилося місто Ізмаїл, куди ЗС РФ спрямували десятки дронів.

Росіяни запустили на місто кілька груп ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Про небезпеку попереджали у Telegram-каналі Повітряних сил.

Близько опівночі в Одеській області було чутно вибухи: місцеві ЗМІ повідомили, що в регіоні працюють сили ППО по ворожих цілях у небі.

Міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко також писав про атаку дронів на місто та роботу сил протиповітряної оборони.

"Загроза БпЛА. Працює ППО. Зберігайте інформаційну тишу", — закликав посадовець.

За даними моніторингових каналів, Ізмаїл перебував під атакою кількох груп ворожих дронів. У першій хвилі росіяни спрямували на місто щонайменше 15 БпЛА. Згодом, близько 02:00 години, ЗС РФ запустили ще групу із щонайменше 12 дронів на Ізмаїл, інформували моніторингові пабліки.

Відео дня

Під час нічної атаки на Ізмаїл, за інформацією мера, у місті було знижено тиск води у системі водопостачання. Однак Абрамченко зазначив, що після оголошення відбою повітряної тривоги тиск буде відновлено.

На момент публікації інформації про наслідки ворожого обстрілу не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада, як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, росіяни атакували енергетику на Одещині: через обстріл пошкоджено сонячну станцію.

Також після серії вибухів увечері 16 листопада майже по всій території окупованої Донеччини зникло світло: у мережі повідомили про атаку безпілотників та удар по підстанції.