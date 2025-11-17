ВС РФ атаковали ракетами Балаклею на Харьковщине: попали по центру города, есть погибшие и много раненых (фото)

Ночью 17 ноября россияне атаковали ракетами город Балаклея в Харьковской области. Враг попал по центру города, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома, есть погибшие и много пострадавших.

На момент публикации известно, предварительно, о по меньшей мере трех погибших и десяти пострадавших, среди которых — трое детей. Информация о жертвах и раненых уточняется: вызовы продолжают поступать. Об этом сообщил глава Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов в своем Telegram-канале около 04:00 часов.

По его данным, из-за вражеской атаки пострадали дети 2011, 2007 и 2010 годов рождения.

По информации чиновника, попадание российских ракет случилось рядом с многоквартирными домами.

Как рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, из-за ночной российской атаки на Балаклею повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили.

Відео дня

"На месте обстрела работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь", — отметил чиновник.

Харьковская ОВА | последствия ракетного удара по Балаклее

Информация о всех последствиях российской атаки уточняется.

Стоит заметить, что ночью 17 ноября Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики и сообщали о движении скоростных целей на Харьковщине в направлении Днепропетровской области. Также в области была объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на 17 ноября россияне также массированно атаковали Измаил в Одесской области беспилотниками: мониторинговые каналы зафиксировали движение десятков дронов на город.

Также ночью 16 ноября ВС РФ атаковали дронами Одесскую область, из-за чего была повреждена солнечная станция.