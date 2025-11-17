ЗС РФ атакували ракетами Балаклію на Харківщині: поцілили по центру міста, є загиблі і багато поранених (фото)

Уночі 17 листопада росіяни атакували ракетами місто Балаклія у Харківській області. Ворог поцілив по центру міста, внаслідок чого постраждали багатоквартирні житлові будинки, є загиблі та багато постраждалих.

На момент публікації відомо, попередньо, про щонайменше трьох загиблих та десятьох постраждалих, серед яких — троє дітей. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється: виклики продовжують надходити. Про це повідомив голова Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов у своєму Telegram-каналі близько 04:00 години.

За його даними, через ворожу атаку постраждали діти 2011, 2007 та 2010 років народження.

За інформацією посадовця, влучання російських ракет трапилося поряд з багатоквартирними будинками.

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, через нічну російську атаку на Балаклію пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі.

"На місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога", — зазначив посадовець.

Харківська ОВА | наслідки ракетного удару по Балаклії

Інформація щодо усіх наслідків російської атаки уточнюється.

Варто зауважити, що уночі 17 листопада Повітряні сили попереджали про загрозу балістики та повідомляли про рух швидкісних цілей на Харківщині у напрямку Дніпропетровської області. Також в області було оголошено повітряну тривогу через ворожі безпілотники.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада росіяни також масовано атакували Ізмаїл в Одеській області безпілотниками: моніторингові канали зафіксували рух десятків дронів на місто.

Також уночі 16 листопада ЗС РФ атакували дронами Одеську область, через що було пошкоджено сонячну станцію.