Десятки вибухів: росіяни масовано атакували Дніпро "Шахедами", у місті пожежі

Увечері 17 листопада російська армія атакувала Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміли десятки вибухів та почалися пожежі.

Дніпро опинилося під масованою атакою ворожих дронів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Невдовзі в ОВА повідомили про перші наслідки ворожого обстрілу міста. За даними Гайваненка, у Дніпрі та районі спалахнули пожежі.

За попередньою інформацією місцевих медіа, у Дніпрі під ударом росіян опинилася зокрема цивільна інфраструктура. Однак офіційної інформації на момент публікації не надходило.

Як попереджали моніторингові канали перед цим, у напрямку Дніпра рухалися щонайменше 35 ворожих "Шахедів". Про рух безпілотників у напрямку міста з північного та східного напрямків повідомляли також Повітряні сили.

Паралельно під час атаки у місцевих Telegram-каналах повідомили про сильні стрибки напруги на Дніпропетровщині та у самому Дніпрі. В обласному центрі зокрема місцеві фіксували стрибки до 267 вольт. Однак наразі невідомо, чи пов'язані стрибки із російською атакою на місто.

Соцмережі | стрибки напруги у Дніпрі під час атаки "Шахедів"

Також Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку міста Павлоград у Дніпропетровській області.

Інформація щодо наслідків ворожої атаки на Дніпро уточнюється. Повітряна тривога у регіоні на момент публікації триває через загрозу ворожих БпЛА.

Нагадаємо, уночі 17 листопада росіяни масовано атакували місто Ізмаїл на Одещині ударними безпілотниками.

Також уночі 17 листопада ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по Балаклії у Харківській області, через що відомо про загиблих та багатьох поранених.