"Регион частично обесточен": каковы последствия массированной атаки россиян на Днепр (видео)

В результате российской массированной атаки "Шахедами" на Днепр вечером 17 ноября в городе зафиксированы разрушения и пожары: пострадали в частности объекты гражданской инфраструктуры.

Из-за атаки часть Днепропетровской области оказалась без электроснабжения. Об этом ночью 18 ноября сообщили в Telegram-канале "Укрзалізниці", комментируя последствия обстрела.

По данным ведомства, в результате обстрела зафиксированы повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры. Известно, что взрывной волной были выбиты окна в вагонах поездов и на вокзале в Днепре.

Работникам железной дороги пришлось привлечь резервные тепловозы, чтобы возобновить движение поездов, поскольку в регионе произошло частичное обесточивание. К тому же движение поездов по некоторым сообщениям задерживается в результате обстрела:

№ 31 сообщение Запорожье — Перемышль;

№ 119 сообщение Днепр — Холм.

"Укрзалізниця" сообщает, что движение указанных поездов задерживается минимум на 2,5 часа из-за атаки на Днепр. Однако пассажиры и бригады указанных поездов, а также пригородного поезда № 6044 сообщением Пятихатки — Днепр не пострадали, поскольку находились в укрытии на вокзале.

Кроме того, медиа "Суспільне" сообщило, что в Днепре в результате российской атаки зафиксированы разрушения здания редакции "Суспільне Дніпро" и "Українського Радіо Дніпро".

В СМИ отмечают, что в результате обстрела в здании начался пожар. Взрывной волной вылетели окна и двери, а также повреждены перекрытия здания и крыша. Однако обошлось без пострадавших, поскольку на момент атаки работников редакции в помещении не было.

По состоянию на 02:00 часов на местах, где зафиксированы последствия атаки ВС РФ, продолжали работать сотрудники ГСЧС.

Также в местных Telegram-каналах сообщали о попадании одного из беспилотников в жилую многоэтажку. Однако официальной информации по этому поводу на момент публикации не поступало.

Другие последствия массированной атаки "Шахедами" на Днепр уточняются. Данных о пострадавших пока не поступало.

Напомним, враг массированно атаковал Днепр "Шахедами" вечером 17 ноября: мониторинговые каналы предупреждали о движении около 35 беспилотников курсом на город.

Также 17 ноября издание Adevarul сообщало, что после удара ВС РФ по Измаилу в Одесской области жителей румынского села эвакуировали.