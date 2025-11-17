Жителей румынского села эвакуируют после удара ВС РФ по Измаилу: детали и видео

Из-за ночной атаки ВС РФ на Одесскую область, в частности на Измаил, власти села Плауру в уезде Тулча приняли решение об эвакуации жителей.

Это произошло после того, как судно, перевозившее 4000 тонн сжиженного нефтяного газа, было поражено дроном на украинском берегу Дуная, и его охватило пламя, сообщает Adevarul.

Пожарные Тулчи заявили, что эвакуация носит превентивный характер и проводится с учетом специфики груза.

"Территория нашей страны пожаром не затронута", – уточнили они.

В настоящее время эвакуируются люди и животные, оказавшиеся ближе всего к месту происшествия. 15 человек уже доставлены в Чаталкьой, из которого сейчас тоже вывозят жителей.

"Мы эвакуировали нескольких человек, забираем еще около пяти. Насколько я знаю, эвакуированы и те, кто с Украины", – сказал мэр Чаталкьоя Тудор Чернега.

"Опасность крупного взрыва в районе Плауру. Избегайте посещения этой зоны и отойдите подальше! Следуйте рекомендациям властей, включая рекомендации по эвакуации из опасной зоны, ограничениям движения или объездам", говорится в заявлении Инспектората по чрезвычайным ситуациям региона (ISU Tulcea ).

Горящее в порту Измаила 125-метровое судно "Оринда" — газовоз для перевозки сжиженного газа последние два года ходит под флагом Турции. Оно построено в 2002 году. Изначально борт ходил под флагом Гонконга, затем – под флагом Сингапура (с 2011 года).

Корабль стоит на якоре в Измаиле с 15 ноября.

Напомним, россияне запустили на Измаил несколько групп ударных беспилотников из акватории Черного моря.

Кроме порта, они атаковали энергетику в Одесской области: из-за обстрела повреждена солнечная станция.