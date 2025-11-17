Жителей румынского села эвакуируют после удара ВС РФ по Измаилу: детали и видео
Из-за ночной атаки ВС РФ на Одесскую область, в частности на Измаил, власти села Плауру в уезде Тулча приняли решение об эвакуации жителей.
Это произошло после того, как судно, перевозившее 4000 тонн сжиженного нефтяного газа, было поражено дроном на украинском берегу Дуная, и его охватило пламя, сообщает Adevarul.
Пожарные Тулчи заявили, что эвакуация носит превентивный характер и проводится с учетом специфики груза.
"Территория нашей страны пожаром не затронута", – уточнили они.
В настоящее время эвакуируются люди и животные, оказавшиеся ближе всего к месту происшествия. 15 человек уже доставлены в Чаталкьой, из которого сейчас тоже вывозят жителей.
"Мы эвакуировали нескольких человек, забираем еще около пяти. Насколько я знаю, эвакуированы и те, кто с Украины", – сказал мэр Чаталкьоя Тудор Чернега.
"Опасность крупного взрыва в районе Плауру. Избегайте посещения этой зоны и отойдите подальше! Следуйте рекомендациям властей, включая рекомендации по эвакуации из опасной зоны, ограничениям движения или объездам", говорится в заявлении Инспектората по чрезвычайным ситуациям региона (ISU Tulcea ).
Горящее в порту Измаила 125-метровое судно "Оринда" — газовоз для перевозки сжиженного газа последние два года ходит под флагом Турции. Оно построено в 2002 году. Изначально борт ходил под флагом Гонконга, затем – под флагом Сингапура (с 2011 года).
Корабль стоит на якоре в Измаиле с 15 ноября.
Напомним, россияне запустили на Измаил несколько групп ударных беспилотников из акватории Черного моря.
Кроме порта, они атаковали энергетику в Одесской области: из-за обстрела повреждена солнечная станция.