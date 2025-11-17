Жителів румунського села евакуюють після удару ЗС РФ по Ізмаїлу: деталі та відео

Через нічну атаку ЗС РФ на Одеську область, зокрема на Ізмаїл, влада села Плауру в повіті Тулча ухвалила рішення про евакуацію жителів.

Це сталося після того, як судно, що перевозило 4000 тонн скрапленого нафтового газу, було уражене дроном на українському березі Дунаю, і його охопило полум'я, повідомляє Adevarul.

Пожежники Тулчі заявили, що евакуація має превентивний характер і проводиться з урахуванням специфіки вантажу.

"Територія нашої країни пожежею не зачеплена", — уточнили вони.

Наразі евакуюють людей і тварин, які опинилися найближче до місця події. 15 осіб уже доправлено в Чаталкьой, з якого зараз теж вивозять жителів.

"Ми евакуювали кількох людей, забираємо ще близько п'яти. Наскільки я знаю, евакуйовані й ті, хто з України", — сказав мер Чаталкьоя Тудор Чернега.

"Небезпека великого вибуху в районі Плауру. Уникайте відвідування цієї зони і відійдіть подалі! Дотримуйтесь рекомендацій влади, включно з рекомендаціями щодо евакуації з небезпечної зони, обмежень руху або об'їздів", ідеться в заяві Інспекторату з надзвичайних ситуацій регіону (ISU Tulcea).

125-метрове судно "Орінда", що горить у порту Ізмаїла, — газовоз для перевезення скрапленого газу — останні два роки ходить під прапором Туреччини. Воно побудоване 2002 року. Спочатку борт ходив під прапором Гонконгу, потім — під прапором Сінгапуру (з 2011 року).

Корабель стоїть на якорі в Ізмаїлі з 15 листопада.

Нагадаємо, росіяни запустили на Ізмаїл кілька груп ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

Крім порту, вони атакували енергетику в Одеській області: через обстріл пошкоджено сонячну станцію.