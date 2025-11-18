"Регіон частково знеструмлено": які наслідки масованої атаки росіян на Дніпро (відео)

Внаслідок російської масованої атаки "Шахедами" на Дніпро увечері 17 листопада у місті зафіксовані руйнування та пожежі: постраждали зокрема об'єкти цивільної інфраструктури.

Через атаку частина Дніпропетровської області опинилася без електропостачання. Про це уночі 18 листопада повідомили у Telegram-каналі "Укрзалізниці", коментуючи наслідки обстрілу.

За даними відомства, внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури. Відомо, що вибуховою хвилею було вибито вікна у вагонах поїздів та на вокзалі у Дніпрі.

Працівникам залізниці довелося залучити резервні тепловози, аби поновити рух поїздів, оскільки у регіоні трапилося часткове знеструмлення. До того ж рух поїздів за деякими сполученнями затримується внаслідок обстрілу:

№ 31 сполучення Запоріжжя — Перемишль;

№ 119 сполучення Дніпро — Холм.

"Укрзалізниця" повідомляє, що рух вказаних поїздів затримується щонайменше на 2,5 години через атаку на Дніпро. Однак пасажири та бригади вказаних поїздів, а також приміського потяга № 6044 сполученням Пʼятихатки — Дніпро не постраждали, оскільки перебували в укритті на вокзалі.

Окрім того, медіа "Суспільне" повідомило, що у Дніпрі внаслідок російської атаки зафіксовані руйнування будівлі редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо Дніпро".

У ЗМІ зазначають, що внаслідок обстрілу у будівлі почалася пожежа. Вибуховою хвилею вилетіли вікна та двері, а також пошкоджені перекриття будівлі та дах. Однак обійшлося без постраждалих, оскільки на момент атаки працівників редакції у приміщенні не було.

Станом на 02:00 годину на місцях, де зафіксовані наслідки атаки ЗС РФ, продовжували працювати співробітники ДСНС.

Також у місцевих Telegram-каналах повідомляли про влучання одного з безпілотників у житлову багатоповерхівку. Однак офіційної інформації щодо цього на момент публікації не надходило.

Інші наслідки масованої атаки "Шахедами" на Дніпро уточнюються. Даних щодо постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Дніпро "Шахедами" увечері 17 листопада: моніторингові канали попереджали про рух близько 35 безпілотників курсом на місто.

Також 17 листопада видання Adevarul повідомляло, що після удару ЗС РФ по Ізмаїлу в Одеській області мешканців румунського села евакуювали.