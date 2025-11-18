Масовий обстріл Дніпра: у місті пошкоджені будинки, є тяжкі постраждалі (фото)

У ніч на 18 листопада Дніпро та Дніпропетровська область зазнали масованої атаки російських безпілотників та артилерії. Внаслідок ударів постраждали люди, пошкоджена інфраструктура та житлові будинки, а рятувальники ліквідовують наслідки.

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Владислав Гайвененко, внаслідок нічної атаки у Дніпрі постраждали двоє людей: 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості. В місті виникли кілька пожеж, постраждали двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адміністративна будівля, станція технічного обслуговування, магазини, кіоски, заклад громадського харчування, шість багатоквартирних будинків, гаражі та понад двадцять автомобілів, три з яких знищені повністю.

ЗС РФ атакували Дніпро БпЛА 18 листопада Фото: Дніпропетровська ОДА

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району вогонь охопив приватне домоволодіння, а в Самарівському та Павлоградському районах пошкоджено об’єкти інфраструктури. Нікопольський район зазнав атак FPV-дронами та артилерією, уражено районний центр, а також Покровську та Червоногригорівську громади. За даними ПВК, оборонці неба знищили 33 безпілотники, що атакували область.

Відео дня

ЗС РФ атакували Дніпро БпЛА у ніч на 18 листопада Фото: Дніпропетровська ОДА ЗС РФ атакували Дніпро БпЛА у ніч на 18 листопада Фото: Дніпропетровська ОДА ЗС РФ атакували Дніпро БпЛА у ніч на 18 листопада Фото: Дніпропетровська ОДА ЗС РФ атакували Дніпро БпЛА у ніч на 18 листопада Фото: Дніпропетровська ОДА

Крім того, як йдеться на сайті видання "Суспільне", близько 22:30 17 листопада місто опинилося під масованим обстрілом дронами-"шахедами". Внаслідок ударів постраждала будівля редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо Дніпра": вибито вікна та двері, пошкоджено перекриття та дах. У момент атаки співробітників у редакції не було, тому жертв серед персоналу не зафіксовано.

Наслідки удару ЗС РФ: постраждала будівля редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо Дніпра"

За інформацією пресслужби Укрзалізниці, о 01:40 18 листопада відновлено рух пасажирських поїздів після масованих обстрілів: вирушили потяги №31 Запоріжжя – Перемишль та №119 Дніпро – Холм. Пасажири та бригади поїздів, а також приміського потяга №6044 Пʼятихатки – Дніпро під час атаки перебували в укриттях на вокзалі та не зазнали ушкоджень. Вибухова хвиля пошкодила кілька вікон у вагонах та на вокзалі, а через часткове знеструмлення регіону залізничники задіяли резервні тепловози. Рух потягів повністю відновлено, затримки контролюються та скорочуються.

Нагадаємо, що ввечері 17 листопада російська армія атакувала Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміли десятки вибухів та почалися пожежі.

Варто зазначити, що внаслідок атаки частина Дніпропетровської області опинилася без електропостачання.