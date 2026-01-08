Аварийные отключения в Днепре: Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня

Из-за массовых отключений электроэнергии в Днепре 8 января после вражеских обстрелов городской голова Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне оставили людей без электричества и отопления во время зимних холодов.

О ситуации с отключениями света в Днепре Борис Филатов сообщил в своем Telegram-канале. Он упомянул также об обесточивании Запорожской области, и отметил, что, по его мнению, "чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных".

"Это на самом деле чрезвычайная ситуация национального уровня", — сказал Филатов.

По словам городского головы Днепра, в больницы города постепенно возвращается электроэнергия, и во время блэкаута медицинские учреждения пользовались альтернативными источниками питания.

"Канализация города также запитана. Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуация с водой на правом берегу понемногу стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков", — сообщил мэр.

Відео дня

Относительно теплоснабжения Борис Филатов рассказал, что после российской атаки все котельные города были обесточены, и сейчас прилагаются все усилия для восстановления их работы.

"Электротранспорт по городу компенсируется автобусами. Днепр имеет запас горючего на несколько суток. Детские сады работают дежурными группами по 4 часа, потому что понятно, что для родителей ситуация тоже безвыходная", — сказал городской голова.

Он добавил, что каникулы в школах Днепра были продлены до 11 января.

По информации ДТЭК, по состоянию на 12:00 временно без света в Днепропетровской области оставались 800 000 семей, энергетикам удалось восстановить электроснабжение части критической инфраструктуры.

Отключение света в Днепре прокомментировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по состоянию на 12:00 сообщал, что в Запорожской области электроснабжение восстановлено и действуют графики стабилизационных отключений света. Работы продолжались в Днепропетровской области в городах Днепр, Каменское, Кривой Рог, Никополь, Павлоград и в других громадах. Зеленский отметил, что дал премьер-министру Юлии Свириденко поручение предоставить местным властям всю необходимую поддержку.

"И важно, чтобы наши партнеры в мире реагировали на это издевательство России над людьми. Никакого военного смысла нет в таких ударах по энергетике, по инфраструктуре, которые оставляют людей без электричества и отопления в условиях зимы", — отметил президент.

Отключение света в Днепре: что известно

Днепр и Запорожье были почти полностью обесточены после обстрела россиян 7 января. Из-за отключения света также были проблемы с водо- и теплоснабжением и мобильной связью. Ночью городской голова Борис Филатов сообщал, что из-за отключения света в Днепре продлили каникулы школьникам, а на замену электротранспорту запустили автобусы.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба утром 8 января рассказывал, что из-за атаки РФ в Днепропетровской и Запорожской областях более миллиона человек остаются без света. СМИ сообщали об очередях на пунктах разлива воды в Днепре.