Аварійні відключення в Дніпрі: Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня

Через масові відключення електроенергії у Дніпрі 8 січня після ворожих обстрілів міський голова Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що росіяни залишили людей без електрики та опалення під час зимових холодів.

Про ситуацію з відключеннями світла в Дніпрі Борис Філатов повідомив у своєму Telegram-каналі. Він згадав також про знеструмлення Запорізької області, та зазначив, що, на його думку, "суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших".

"Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня", — сказав Філатов.

За словами міського голови Дніпра, до лікарень міста поступово повертається електроенергія, та під час блекауту медичні заклади користувалися альтернативними джерелами живлення.

"Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників", — повідомив мер.

Щодо теплопостачання Борис Філатов розповів, що після російської атаки всі котельні міста було знеструмлено, і наразі докладаються всі зусилля для відновлення їхньої роботи.

"Електротранспорт по місту компенсується автобусами. Дніпро має запас пального на декілька діб. Дитячі садочки працюють черговими групами по 4 години, бо зрозуміло, що для батьків ситуація теж безвихідна", — сказав міський голова.

Він додав, що канікули в школах Дніпра були продовжені до 11 січня.

За інформацією ДТЕК, станом на 12:00 тимчасово без світла у Дніпропетровській області лишалися 800 000 родин, енергетикам вдалося відновити електропостачання частині критичної інфраструктури.

Відключення світла в Дніпрі прокоментував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський станом на 12:00 повідомляв, що в Запорізькій області електропостачання відновлене та діють графіки стабілізаційних відключень світла. Роботи тривали у Дніпропетровській області в містах Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та в інших громадах. Зеленський наголосив, що дав прем'єр-міністерці Юлії Свириденко доручення надати місцевій владі всю необхідну підтримку.

"І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах по енергетиці, по інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими", — зазначив президент.

Відключення світла в Дніпрі: що відомо

Дніпро та Запоріжжя були майже повністю знеструмлені після обстрілу росіян 7 січня. Через відключення світла також були проблеми з водо- та теплопостачанням і мобільним зв'язком. Вночі міський голова Борис Філатов повідомляв, що через відключення світла у Дніпрі подовжили канікули школярам, а на заміну електротранспорту запустили автобуси.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба вранці 8 січня розповідав, що через атаку РФ в Дніпропетровській і Запорізькій областях понад мільйон людей лишаються без світла. ЗМІ повідомляли про черги на пунктах розливу води у Дніпрі.