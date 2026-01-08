Київщина знеструмлена: 160 тисяч родин без світла, потяги запізнюються та стоять у полях

Через складні погодні умови знеструмлено частину Київської області, зокрема міста Буча, Обухів та Ворзель. Через відсутність світла суттєво затримуються потяги, що з'єднують Київ з Європою.

Основна причина відсутності електроенергії на Київщині — пориви високовольтних ліній ДТЕК та "Укренерго" через обледеніння, пише місцевий телеграм-канал BUCHA LIVE.

Світло частково відсутнє у:

Бучі;

Ворзелі;

Святопетрівському;

Василькові;

Обухові;

Білогородці;

Гореничах;

селі Здвижівка;

Синяках;

Раківці;

Луб'янці;

Гаврилівці.

У ДТЕК підтвердили, що у Київській області без електропостачання залишаються понад 160 тисяч родин.

"Негода ускладнює роботи: мокрий сніг і ожеледиця спричиняють падіння дерев та обриви ліній електропередач, а до окремих місць пошкоджень зараз непросто дістатися. Енергетики працюють без перерв, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки мешканців Київщини", — йдеться у повідомленні компанії.

Відео дня

Водночас, за даними енергетиків, під час негоди На Київщині повернули світло для 30 000 родин, решті електроенергію планують повернути 9 січня.

Через знеструмлення затримуються потяги, що з'єднують Київ з Європою

В "Укрзалізниці" повідомили, що екстремальні погодні умови по всій країні ускладнюють рух поїздів.

Зокрема, на Київщині в результаті падіння опори зовнішньої лінії на контактну мережу залізниці одна з дільниць тимчасово лишилася знеструмленою.

"Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса №10/9 Будапешт — Київ. Втім, перешкоду вже прибрано, напругу подано та поїзди по черзі відновлюють рух", — зазначили в компанії.

За словами блогера Андрія Смолія, потяг "Перемишль-Київ" запізнюється на 4,5 години, а "Будапешт-Київ" зупинився посеред поля і перебував там понад дві години.

"Для тих рейсів, які прибудуть до Києва у комендантську годину, за сприяння КМДА передбачено автобусні трансфери по місту", — наголосили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 8 січня в ДТЕК повідомили, що через негоду 75000 родин у Київській області залишились без світла.

Фокус також вже оприлюднив графіки відключень світла на 9 січня.