Графіки відключень на 9 січня: кому вимкнуть світло на пів доби

ДТЕК опублікував графіки відключень світла для двох областей та для Києва. Але частина Дніпропетровської області лишається без світла через обстріли росіян.

У ДТЕК повідомили, що вже повернули світло для 30 000 родин на Київщині під час негоди. Поки через погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 тисяч родин.

"Негода ускладнює роботи: мокрий сніг і ожеледиця спричиняють падіння дерев та обриви ліній електропередач, а до окремих місць пошкоджень зараз непросто дістатися. Енергетики працюють без перерв, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки мешканців Київщини", — розповіли енергетики.

Що до Дніпропетровщини, то майже 700 тисяч родин знову зі світлом після обстрілів росіян.

"Виснажлива доба для енергетиків Дніпропетровської області… Впродовж дня обстріли тривали. Через це без світла знову залишилися ще 44 тисячі родин. Станом на 21:00 електропостачання відсутнє у 194 тисяч родин, зокрема в місті Кривий Ріг", — повідомили у ДТЕК.

У ДТЕК зауважили, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд Укренерго.

Графіки відключень світла для Києва на 9 січня

Графіки відключень світла на 9 січня для 1–3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 9 січня для 4–6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 9 січня

Графіки відключень світла на 9 січня для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 9 січня для 4–6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 9 січня

Графіки відключень світла на 9 січня для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 9 січня для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, через масові відключення електроенергії у Дніпрі 8 січня після ворожих обстрілів міський голова Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня.

А в.о. міністра енергетики Артем Некрасов розповів, що ворог майже повністю знеструмив Дніпропетровську і Запорізьку області. Окрім того почались знеструмлення через негоду.