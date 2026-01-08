Графики отключений на 9 января: кому выключат свет на полсуток

ДТЭК опубликовал графики отключений света для двух областей и для Киева. Но часть Днепропетровской области остается без света из-за обстрелов россиян.

В ДТЭК сообщили, что уже вернули свет для 30 000 семей на Киевщине во время непогоды. Пока из-за погодных условий без электроснабжения остаются более 160 тысяч семей.

"Непогода усложняет работы: мокрый снег и гололедица вызывают падение деревьев и обрывы линий электропередач, а к отдельным местам повреждений сейчас непросто добраться. Энергетики работают без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Киевщины", — рассказали энергетики.

Что касается Днепропетровщины, то почти 700 тысяч семей снова со светом после обстрелов россиян.

"Изнурительные сутки для энергетиков Днепропетровской области... В течение дня обстрелы продолжались. Из-за этого без света снова остались еще 44 тысячи семей. По состоянию на 21:00 электроснабжение отсутствует у 194 тысяч семей, в частности в городе Кривой Рог", — сообщили в ДТЭК.

В ДТЭК отметили, что графики могут обновляться в течение дня, в соответствии с ситуацией в энергосистеме и команд Укрэнерго.

Графики отключений света для Киева на 9 января

Графики отключений света на 9 января для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 9 января для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 9 января

Графики отключений света на 9 января для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 9 января для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 9 января

Графики отключений света на 9 января для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 9 января для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, из-за массовых отключений электроэнергии в Днепре 8 января после вражеских обстрелов городской голова Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня.

А и.о. министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что враг почти полностью обесточил Днепропетровскую и Запорожскую области. Кроме того начались обесточивания из-за непогоды.