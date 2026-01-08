Киевщина обесточена: 160 тысяч семей без света, поезда опаздывают и стоят в полях
Из-за сложных погодных условий обесточена часть Киевской области, в частности города Буча, Обухов и Ворзель. Из-за отсутствия света существенно задерживаются поезда, соединяющие Киев с Европой.
Основная причина отсутствия электроэнергии на Киевщине — порывы высоковольтных линий ДТЭК и "Укрэнерго" из-за обледенения, пишет местный телеграмм-канал BUCHA LIVE.
Свет частично отсутствует в:
- Буча;
- Ворзеле;
- Святопетровском;
- Василькове;
- Обухове;
- Белогородке;
- Гореничах;
- селе Здвижевка;
- Синяках;
- Раковке;
- Лубянке;
- Гавриловке.
В ДТЭК подтвердили, что в Киевской области без электроснабжения остаются более 160 тысяч семей.
"Непогода усложняет работы: мокрый снег и гололедица вызывают падение деревьев и обрывы линий электропередач, а к отдельным местам повреждений сейчас непросто добраться. Энергетики работают без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Киевщины", — говорится в сообщении компании.
В то же время, по данным энергетиков, во время непогоды на Киевщине вернули свет для 30 000 семей, остальным электроэнергию планируют вернуть 9 января.
Из-за обесточивания задерживаются поезда, соединяющие Киев с Европой
В "Укрзализныце" сообщили, что экстремальные погодные условия по всей стране затрудняют движение поездов.
В частности, на Киевщине в результате падения опоры внешней линии на контактную сеть железной дороги один из участков временно остался обесточенным.
"Это повлекло задержку целого ряда поездов, среди которых наиболее ощутимая задержка у рейса №10/9 Будапешт — Киев. Впрочем, препятствие уже убрано, напряжение подано и поезда по очереди восстанавливают движение", — отметили в компании.
По словам блогера Андрея Смолия, поезд "Перемышль-Киев" опаздывает на 4,5 часа, а "Будапешт-Киев" остановился посреди поля и находился там более двух часов.
"Для тех рейсов, которые прибудут в Киев в комендантский час, при содействии КГГА предусмотрены автобусные трансферы по городу", — отметили в "Укрзализныце".
Напомним, 8 января в ДТЭК сообщили, что из-за непогоды 75000 семей в Киевской области остались без света.
Фокус также уже обнародовал графики отключений света на 9 января.