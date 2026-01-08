Киевщина обесточена: 160 тысяч семей без света, поезда опаздывают и стоят в полях

Из-за сложных погодных условий обесточена часть Киевской области, в частности города Буча, Обухов и Ворзель. Из-за отсутствия света существенно задерживаются поезда, соединяющие Киев с Европой.

Основная причина отсутствия электроэнергии на Киевщине — порывы высоковольтных линий ДТЭК и "Укрэнерго" из-за обледенения, пишет местный телеграмм-канал BUCHA LIVE.

Свет частично отсутствует в:

Буча;

Ворзеле;

Святопетровском;

Василькове;

Обухове;

Белогородке;

Гореничах;

селе Здвижевка;

Синяках;

Раковке;

Лубянке;

Гавриловке.

В ДТЭК подтвердили, что в Киевской области без электроснабжения остаются более 160 тысяч семей.

"Непогода усложняет работы: мокрый снег и гололедица вызывают падение деревьев и обрывы линий электропередач, а к отдельным местам повреждений сейчас непросто добраться. Энергетики работают без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Киевщины", — говорится в сообщении компании.

В то же время, по данным энергетиков, во время непогоды на Киевщине вернули свет для 30 000 семей, остальным электроэнергию планируют вернуть 9 января.

Из-за обесточивания задерживаются поезда, соединяющие Киев с Европой

В "Укрзализныце" сообщили, что экстремальные погодные условия по всей стране затрудняют движение поездов.

В частности, на Киевщине в результате падения опоры внешней линии на контактную сеть железной дороги один из участков временно остался обесточенным.

"Это повлекло задержку целого ряда поездов, среди которых наиболее ощутимая задержка у рейса №10/9 Будапешт — Киев. Впрочем, препятствие уже убрано, напряжение подано и поезда по очереди восстанавливают движение", — отметили в компании.

По словам блогера Андрея Смолия, поезд "Перемышль-Киев" опаздывает на 4,5 часа, а "Будапешт-Киев" остановился посреди поля и находился там более двух часов.

"Для тех рейсов, которые прибудут в Киев в комендантский час, при содействии КГГА предусмотрены автобусные трансферы по городу", — отметили в "Укрзализныце".

Напомним, 8 января в ДТЭК сообщили, что из-за непогоды 75000 семей в Киевской области остались без света.

Фокус также уже обнародовал графики отключений света на 9 января.